На тренировочных сборах в Ростовской области отравился 31 ребенок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей на тренировочных сборах в ростовском Волгодонске, сообщает ТАСС.

По версии следствия, после еды в одном из центров загородного отдыха у спортсменов появились симптомы отравления: тошнота, диарея и рвота. Всего недомогание резко почувствовал 31 ребенок от 10 до 14 лет.

Ранее подобный инцидент произошел 7 августа. С поезда Мурманск – Адлер в больницы Краснодарского края госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, следовавших из Карелии, с признаками кишечной инфекции.

Сообщалось, что дети ужинали в вагоне-ресторане. Спустя сутки число госпитализаций увеличилось до 91.

По данному факту СК возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Как ранее сообщил источник в правоохранительных органах, в вагоне-ресторане поезда были обнаружены продукты с истекшим сроком годности.

