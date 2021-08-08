Количество отравившихся детей в поезде Мурманск – Адлер выросло до 87 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Лечение в больницах Кубани получают 87 детей, которые отравились в поезде Мурманск – Адлер. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный оперштаб.

"На 8 августа в Туапсинской ЦРБ N1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской – 12, в Белореченской – 8", – уточняется в сообщении.

На данный момент состояние пострадавших детей оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Накануне сообщалось, что группу детей госпитализировали в медучреждения Белореченска и Апшеронска на Кубани в связи с симптомами кишечной инфекции. В связи с данным происшествием возбудили уголовное дело.

В Роспотребнадзоре рассказали, что причиной вспышки заболевания среди детей стал норовирус второго типа. Такой вывод сделали эксперты ведомства на основе соответствующего анализа.