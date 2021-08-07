Роспотребнадзор назвал причину вспышки заболевания среди детей в поезде Мурманск–Адлер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Роспотребнадзоре назвали причину вспышки заболевания среди детей, следовавших поездом Мурманск – Адлер. По словам специалистов, ей стал норовирус второго типа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, заболевшие дети госпитализированы, контактные находятся под медицинским наблюдением.

"Биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора еще на пути следования сразу после поступления информации об ухудшении самочувствия, лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель – норовирус второго типа", – говорится в сообщении.

Ранее Северо-Кавказская железная дорога сообщила о госпитализации 20 детей в медучреждения Белореченске и Апшеронска на Кубани в связи с симптомами кишечной инфекции. Еще 15 детей, у которых выявили признаки болезни, продолжили путь до станции назначения после медосмотра.