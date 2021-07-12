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Происшествия

15:23

Пятеро детей отравились хлоркой в аквапарке в Казани

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Казани пятерых детей доставили в медучреждения с отравлением хлоркой, один находится в отделении реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

По предварительным данным, все они отравились хлоркой в аквапарке "Ривьера".

"Один ребенок госпитализирован в отделение реанимации ДРКБ в стабильно тяжелом состоянии. Четверо детей в среднем состоянии находятся в приемном отделении ДРКБ под наблюдением, планируется госпитализация. Один взрослый доставлен в ГКБ № 7, находится на обследовании", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего прокуратура Казани инициировала проверку.

В декабре прошлого года четыре ребенка отравились хлором в бассейне в башкирском городе Учалы.

По информации СК, в МАУ ДО "Дворец творчества" группа из 16 детей в возрасте от 8 до 12 лет и двое тренеров почувствовали резкий запах хлора и ощутили недомогание. Их доставили в больницу, где им диагностировали отравление парами хлора.

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