Четыре ребенка отравились хлором в бассейне в Башкирии

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Четыре ребенка отравились хлором в бассейне в башкирском городе Учалы. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ по региону.

Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По информации ведомства, в МАУ ДО "Дворец творчества" группа из 16 детей в возрасте от 8 до 12 лет и двое тренеров почувствовали резкий запах хлора и ощутили недомогание.

"В дальнейшем четверо детей были доставлены в больницу для осмотра, где у них было диагностировано отравление парами хлора", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время детей уже отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее СК назвал предварительную причину отравления хлором в Астрахани. 7 декабря во время проведения занятий в бассейне спортивного комплекса, находящегося в Советском районе города, дети и взрослые почувствовали недомогание. По данным МЧС, всего пострадали 30 человек.