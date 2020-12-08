СК назвал предварительную причину отравления хлором в Астрахани

17:26
Фото: портал органов власти Астраханской области
В Следственном комитете заявили, что трагедия в Астраханской области могла произойти из-за сотрудника бассейна, который мог перепутать баки с жидкостями при обработке воды, что привело к химической реакции.
"По предварительным данным, работник комплекса перепутал баки, в результате смешения двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор, который поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе бассейн, где находились дети и взрослые посетители. Летучая газообразная смесь воздействовала на слизистые глаз и органов дыхания, вызвав химические ожоги и отеки", – говорится в сообщении СК.
В Следственном комитете добавили, что для сотрудника это был первый рабочий день. Его, по данным СК, допустили к исполнению служебных обязанностей без проведения инструктажа.
7 декабря во время проведения занятий в бассейне спортивного комплекса, находящегося в Советском районе города, дети и взрослые почувствовали недомогание. Согласно информации СК, исполняющая обязанности директора была ответственным лицом за безопасность на этом объекте.
В ее должностные обязанности также входил контроль за техническим состоянием здания спортивного комплекса. Женщине предъявлено обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Всего было назначено 30 судебно-медицинских экспертиз, по отобранным в ходе осмотра места происшествия образцам проб воды и воздуха назначили химические экспертизы. Попавшим в больницу поставили диагноз "Отравление хлором средней тяжести". По данным МЧС, всего пострадали 30 человек.
В МЧС назвали причину массового отравления людей в астраханском бассейне
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