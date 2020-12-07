В Астрахани после отравления хлором госпитализировали 16 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Из бассейна в Астрахани госпитализировали 16 человек, среди которых 13 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Специалисты выявили там превышение химической концентрации хлора при обработке воды.

"Госпитализированным детям от 4 до 12 лет. Они были доставлены в ОДКБ им. Н. Н. Силищевой. В ГКБ № 3 им. С. М. Кирова были госпитализированы трое взрослых", – говорится в сообщении.

В МЧС также уточнили, что всего ухудшение здоровья зафиксировано у 30 человек, в том числе ориентировочно у 20 детей.

Ранее двое детей оказались в реанимации после отравления хлором в Петербурге. Еще трое пострадавших были размещены в отделении больницы. По факту случившегося прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга начала проверку. При этом СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".