Более 700 человек отравились шаурмой по акции в Аммане

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Число отравившихся шаурмой в районе Эйн-Баша в Аммане превысило 700 человек.

По данным иорданского информационного агентства Petra, глава Минздрава страны Саад Джабер посетил больницу Амир Хамзе, куда было доставлено больше всего пострадавших.

В ходе своего визита он обратил внимание на необходимость увеличить количество персонала больницы для оказания необходимой помощи пострадавшим.

Как отмечается, во вторник было зафиксировано около 400 случаев отравления из числа посетителей одного из ресторанов района Эйн-Баша. Там блюдо продавали по акции – один динар за порцию при средней цене 2,5–3 динара.

Ресторан, проводивший акцию, закрыли на время проведения расследования.

Ранее сообщалось, что в городе Шадринске Курганской области 28 человек отравились шаурмой, купленной в одном киоске общепита. 11 пострадавших попали в больницу.

