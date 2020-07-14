Около 30 человек отравилось шаурмой в курганском Шадринске

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В городе Шадринске Курганской области 28 человек отравились шаурмой, купленной в одном киоске общепита. Следственные органы ведут проверку, сообщает РИА Новости.

По данным Следственного комитета России, информация об отравлении 28 человек шаурмой появилась в интернете 14 июля. 11 пострадавших попали в больницу.

"Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие", – говорится в сообщении.

Ранее врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева предостерегла россиян от покупок продуктов на пляжах. По словам эксперта, еда на пляже представляет для человека большую опасность, в частности чебуреки и другие изделия с мясом.