Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору грибов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, на что стоит обращать внимание при сборе и покупке грибов, а также дали рекомендации по правильному их хранению. Об этом говорится на сайте ведомства.
Специалисты рассказали, что перед походом за грибами следует изучить их виды, чтобы собрать только полезные для организма человека. При любом сомнении гриб лучше выкинуть, подчеркнули в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также настоятельно рекомендовали не пробовать сырые грибы на вкус и не собирать их в полиэтиленовый пакет, для этих целей лучше использовать корзину. Также не стоит покупать свежие, сушеные или законсервированные дикорастущие грибы в местах несанкционированной торговли.
По приходе домой следует отобрать только свежие, нечервивые, молодые грибы, после чего их необходимо тщательно обработать. В ведомстве напомнили, что при комнатной температуре грибы хранятся не более трех часов.
При консервации грибов специалисты советуют обязательно сначала стерилизовать тару. Они напомнили, что хранить грибы следует не больше шести месяцев, вздутые банки следует немедленно выбросить.
"Запрещается использовать для обработки грибов оцинкованную и медную посуду, так как при этом образуются окислы данных металлов, обладающие токсическими свойствами, способные привести к острым отравлениям", – говорится в сообщении.
Ранее профессиональный грибник Дмитрий Тихомиров рассказал, что при выборе грибов в лесу необходимо обращать внимание на их характерные особенности. Эксперт призвал проверять, нет ли у основания ножки гриба клубневидного утолщения. Если есть – это может быть мухомор. Вторым признаком этого ядовитого гриба является колечко под шляпой.
Также Тихомиров объяснил, как отличить лесной шампиньон от бледной поганки. По словам специалиста, у ядовитого гриба практически салатовый цвет, а растет он преимущественно в Тульской и Воронежской областях.
"Городской стандарт": грибы с мусором
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