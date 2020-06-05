Спасатели Подмосковья дали советы по безопасности во время сбора грибов и ягод

05 июня, 20:23
Фото: depositphotos/BalaguR
ГКУ Московской области "Мособлпожспас" выпустил рекомендации по соблюдению правил безопасности во время сбора грибов и ягод. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Жителям Подмосковья напомнили, что во время сезона походов за грибами и ягодами ежегодно теряются сотни людей. В связи с этим "Мособлпожспас" предложил соблюдать ряд правил, которые помогут ориентироваться в лесу.
В частности, в ведомстве предложили рассказать близким о маршруте и ориентировочном времени возвращения. Кроме того, в лес посоветовали брать полностью заряженный мобильный телефон, а также свисток, который может понадобиться для подачи сигнала.
Во время похода подмосковным жителям порекомендовали надеть яркую одежду, которая позволит спасателям заметить человека с воздуха. Кроме того, с собой необходимо взять компас, спички, нож, а также небольшой запас воды и продуктов. Тем, кому необходимо регулярно принимать лекарства, посоветовали взять препараты с собой.
Кроме того, в "Мособлпожспасе" дали рекомендации по правильному поведению в лесу в случае потери ориентиров.
"Если вы понимаете, что заблудились в лесу, то необходимо успокоиться и выполнить следующие действия. Прислушайтесь к звукам. Крики людей, звуки проезжающих автомобилей, лай собак могут помочь вам определить направление ближайшего населенного пункта. Поздним вечером опускается туман и повышается давление, что улучшает слышимость. Шум поезда в подобных условиях можно различить на расстоянии 10 километров. Если вы не можете определить направление движения, то оставайтесь на месте и периодически подавайте сигналы свистком или стучите по дереву палкой", – отметили в ведомстве.
Жителям также порекомендовали в случае наличия телефона немедленно позвонить в службу спасения "112". Кроме того, необходимо предупредить родственников, что вы будете отвечать только на звонки спасателей. Телефон необходимо перевести в экономичный режим работы.
"Помните: чем дольше работает ваш телефон, тем больше у вас шансов на спасение. Если вы понимаете, что вам придется остаться в лесу на ночь, то выберете место для ночлега. Оно должно быть на возвышенности. Постарайтесь развести костер. Помните: место ночлега лучше выбрать заранее", – сообщили в "Мособлпожспасе".
Ранее ЦОДД опубликовал советы водителям для подготовки автомобилей к летнему сезону в условиях пандемии коронавируса. В частности, автомобилистам рекомендуют проверить шины и тормоза своих транспортных средств, поскольку недостаточно или избыточно накачанные, старые и изношенные шины могут стать причиной аварии, особенно в летнюю жару.
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