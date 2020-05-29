Пригородные поезда и платформы начали готовить к летнему сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пригородные поезда Московской железной дороги (МЖД) подготовят к летнему сезону. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, проверку пройдут более 450 электричек.

"Традиционно мы приводим железнодорожную инфраструктуру в надлежащее состояние накануне лета. Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и Московской железной дороги (МЖД) делают технический осмотр составов, следующих по пригородным маршрутам, проверяют исправность работы механизмов управления поездами", – сообщили в пресс-службе ЦППК.

В компании-перевозчике отметили, что особое внимание уделяется системам вентиляции и кондиционирования салонов и кабин машинистов. Кроме того, комплекс профилактических мер также подразумевает обновление краски на составах.

Что касается пассажирских платформ, то до 10 июня планируется отремонтировать асфальтное покрытие, бордюры и ограждения. Кроме того, в недостающих местах наносят напольную навигацию.

Помимо этого, на станциях, в общественных помещениях, у касс и в самих вагонах регулярно проводится дезинфекция. В составах работают системы вентиляции воздуха, при этом сотрудники ЦППК также обрабатывают все поверхности общего пользования – к ним относятся ручки дверей, багажные полки, сидения.

Согласно действующим правилам, передвигаться в общественном транспорте Москвы и Подмосковья можно только при наличии масок и перчаток. Приобрести средства индивидуальной защиты можно в вендинговых аппаратах. Кроме того, на станциях ЦППК установлены санитайзеры с раствором для рук.

