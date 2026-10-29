Собчак ответила на сравнение своего нового наряда с "голой вечеринкой"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на критику образа, в котором она появилась на презентации журнала Fashion Paper: пользователи Сети сравнили его с дресс-кодом "голой вечеринки". Ответ она опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Для выхода в свет 44-летняя журналистка выбрала прозрачные топ и юбку, отделанные кружевами. Наряд и стал поводом для претензий в комментариях. Собчак, в свою очередь, задалась вопросом, "о какой голой вечеринке речь".

"Хоть что-то видно? Нет! Бриллиант на жопе есть? Нет! Еще вопросы?" – написала телеведущая.

Тем не менее аудитория проводила параллели с историей "голой вечеринки" блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Многие указали на то, что за подобные образы несколько лет назад "отменяли".

После скандальной вечеринки Ивлеева извинялась перед россиянами и обещала, что направит вырученные от продажи билетов средства в благотворительные организации. Она также отмечала, что проведение такого мероприятия было неуместным.

Тем не менее депутат Виталий Милонов потребовал, чтобы Ивлееву отстранили от всех эфиров. По его словам, блогер показала свое неприемлемое отношение к обществу в трудное для России время. Сейчас телеведущая ведет уединенный образ жизни.

