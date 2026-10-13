Собчак в образе гота привлекла внимание полиции в центре Москвы

Фото: youtube.com/sobchak

Журналист Ксения Собчак в образе гота привлекла внимание полиции в районе станции метро "Китай-город" в Москве. Выпуск о субкультурах, в который попала беседа с правоохранительными органами, размещен на YouTube-канале "Осторожно: Собчак".

Ведущая в черном наряде и парике с короткой челкой появилась в центре столицы, где поговорила с молодыми людьми. Во время съемок к ней подошла полиция и призвала не собирать вокруг себя толпу.

"Мы просто снимаем репортаж про жизнь неформалов. Мы никого не зовем, ни к чему не призываем", – сказала она.

Ранее Собчак не смогла купить исторический особняк в Малом Власьевском переулке в центре Москвы. В аукционе приняли участие 15 компаний и физических лиц из 3 регионов РФ. Новым собственником особняка стала компания "Ликвид стэйт", конечная цена лота составила 672,1 миллиона рублей.

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения – доме летчика Россинского, который располагается по адресу Малый Власьевский переулок, владение 4.

