В столице рассказали, что представят в зимних арт-павильонах "Сделано в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В столице начинается отбор локальных брендов, товары которых появятся в зимних арт-павильонах "Сделано в Москве". Заявки принимаются через личный кабинет предпринимателя на официальном сайте программы, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"За время работы арт-павильоны объединили почти две тысячи городских брендов. Красочно оформленные площадки привлекли больше 3,7 миллиона жителей и гостей столицы. Этой зимой посетители вновь смогут приобрести сувениры, детские товары, одежду, обувь, аксессуары, сладости, предметы декора и косметику московского производства", – отметила Сергунина.

Арт-павильоны будут работать в рамках проекта "Зима в Москве". Участники предыдущих сезонов отмечают рост продаж и увеличение аудитории онлайн-площадок в несколько раз.

Помимо размещения продукции, резидентам программы доступны и другие варианты продвижения. Например, во флагманском павильоне на Болотной площади предусмотрят места для проведения авторских мастер-классов и лекций, установки арт-объектов и елок, украшенных в стилистике компаний.

Еще один формат участия бизнеса в "Зиме в Москве" – спецпроект "Время возможностей". Предприниматели организуют бесплатные творческие занятия, экскурсии и спортивные тренировки, проводят акции, знакомят гостей со своими товарами и услугами.

Узнать об этой и других партнерских программах, а также подать заявку можно на портале "Время возможностей для бизнеса".

Третий сезон проекта "Зима в Москве" стартует 1 декабря и объединит больше 500 площадок. По традиции в разных уголках столицы обустроят катки, лыжни и тюбинговые горки, откроют павильоны и ярмарки с товарами городских брендов, организуют культурные, познавательные и благотворительные мероприятия. Тема этого сезона – "Тепло большого города".

Основой событийной программы станут добрые дела. Как и в прошлые годы, на фестивальных площадках "Московских сезонов" будут работать "Домики добра" акции "Москва помогает". Все желающие смогут передать посылки и открытки участникам специальной военной операции и жителям приграничных регионов. Для семей бойцов подготовят подарки и приглашения на новогодние представления.

Ранее сообщалось, что столичные предприниматели могут стать участниками "Зимы в Москве". В рамках проекта можно открыть собственную бренд-зону, провести мастер-классы, представить свои товары и включить мероприятие в городскую афишу. Отмечается, что отсутствие платы за аренду позволяет брендам направлять сэкономленное на мероприятия и подарки при покупке.

