Банки и платежные сервисы оценили преимущества участия в проекте "Зима в Москве"

Фото: Москва 24/Анна Селина

Проект "Зима в Москве" дает бизнесу доступ к многомиллионной аудитории. Банки и платежные сервисы поделились опытом такого сотрудничества в сезоне 2025–2026 годов, передает портал мэра и правительства столицы.

В зимнем сезоне-2025/2026 в парках, подведомственных департаменту культуры Москвы, реализовали более 200 партнерских интеграций, а количество мероприятий, организованных бизнесом, превысило тысячу.

Компании могут взаимодействовать с посетителями во время прогулок, занятий спортом и семейного отдыха. Такой формат не реклама, а качественный контакт: посетитель проводит в пространстве час и дольше, он открыт к общению, а бренд встраивается в его опыт.

Парковые пространства вызывают ассоциации с отдыхом, комфортом и доверием, поэтому сотрудничество с ними означает вклад в развитие городской среды и повышение качества жизни москвичей, что особенно важно для компаний с социальной повесткой.

Одним из главных мероприятий прошлого зимнего сезона стала юбилейная, 15-я благотворительная акция "Зимний праздник жизни". Ее организовали вместе с фондом "Линия жизни" в парке "Ходынское поле".

Гостям показали ледовое шоу с участием чемпионов. Партнером мероприятия выступил один из банков. Собранные средства направили на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования для спасения тяжелобольных детей.

Как отметил режиссер фестиваля Илья Авербух, зимой люди реже выходят из дома и видятся с друзьями. Однако на фестивале Winter Fest поводов проводить зиму активно стало больше: к катанию на коньках добавились музыкальные тематические заезды, тренировки, живые концерты.

Ключевым форматом сезона стал "Альфа-день", в ходе которого прошли мастер-класс серебряного призера Олимпийских игр Александра Энберта, шоу с олимпийскими чемпионами, диджей-сеты и выступления артистов, розыгрыши и конкурсы генерального партнера – Альфа-Банка.

Для банка это пример интеграции, где партнерство с парком работает сразу на несколько задач: присутствие в позитивной городской повестке, участие в социально значимом проекте и прямой контакт с аудиторией, которая приходит на мероприятие всей семьей.

Еще один банк в рамках проекта "Зима в Москве" 2025–2026 годов провел 17 лекций по финансовой грамотности и кибербезопасности в арт-павильоне "Фабрика подарков" в парке искусств "Музеон". Организация также обеспечила специальное меню со скидкой 50% на напитки по молодежной карте. Участниками акции стали более пяти тысяч человек.

По словам председателя Московского банка Сбербанка Германа Барга, участие в проекте для организации – возможность сделать городскую среду еще полезнее и комфортнее.

Арт-павильон "Фабрика подарков" открыли проекты "Молодежь Москвы" и "Сделано в Москве". В нем проходили творческие мастер-классы, встречи со специалистами из разных сфер и другие мероприятия.

"Яндекс Пэй" оборудовал интерактивные зоны "Станция тепла" на катках в Парке Горького и музее-заповеднике "Коломенское". В Парке Горького посетителям предлагали горячий чай, а на Царской набережной в "Коломенском" вдоль ледовой дорожки размещали пуфы для отдыха.

Интеграция оказалась простой по формату, но точной по смыслу: бренд решил конкретную задачу гостей – согреться и отдохнуть во время катания.

Этот кейс показывает, что партнерство необязательно требует масштабных конструкций: достаточно предложить сервис, который органично вписывается в сценарий посещения парка и делает отдых комфортнее.

Проект "Зима в Москве" объединил 32 миллиона жителей и гостей столицы. По всему городу работало свыше 400 площадок. Число посетителей окружных мероприятий выросло более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Выручка организаций сферы общественного питания, культуры и досуга в зимнем сезоне 2025–2026 годов выросла на 17,8% и составила 359 миллиардов рублей.

В столице уже стартовал прием заявок предпринимателей на участие в торговой программе проекта "Зима в Москве". Производители со всей России смогут представить свои товары на фестивальных площадках "Московских сезонов" в столице.