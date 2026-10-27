Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 17:35

В мире
Главная / Новости /

ABC: в Австралии после штормов выпал град в форме звезд

В Австралии после штормов выпал град в форме звезд

Фото: abc.net.au

На юго-востоке Австралии, в штате Квинсленд, после мощных штормов выпал необычный град – градины по форме были похожи на звезды с острыми ледяными лучами, а размер некоторых достигал семи сантиметров в диаметре. Об этом сообщает телерадиокорпорация ABC.

Град обрушился на районы вокруг Брисбена и Голд-Коста. В Австралийском бюро метеорологии сообщили, что ледяные частицы диаметром от трех до семи сантиметров зафиксировали в Яманто, Флиндерс-Вью, Рипли и Маджирабе.

Отмечается, что градины крупнее пяти сантиметров относят к гигантскому граду. Они могут повреждать машины, крыши и окна, а также травмировать людей.

Исследователь бюро Джошуа Содерхолм рассказал, что необычная форма возникает, когда переохлажденная влага перемещается по ледяному ядру и не застывает мгновенно.

"Влага скапливается на отдельных выступах и постепенно превращается в ледяные наросты – подобно сосулькам", – сказал он.

По его словам, на конфигурацию влияет и движение градины в облаке – она вращается и сталкивается с каплями с разных сторон, поэтому ледяные шары получаются непохожими друг на друга.

Штормы сопровождались предупреждениями об опасном ветре и сильных ливнях, способных вызвать внезапные наводнения. В аэропорту Брисбена молния повредила западную взлетно-посадочную полосу, а в районе Дарлинг-Даунс спасатели помогли трем людям выбраться из паводковых вод.

Ранее сообщалось, что ливневые дожди в Австралии привели к наводнениям – в отдельных местах выпало свыше 160 миллиметров осадков за три часа. Жителей ряда районов Берпенгари и Берпенгари-Ист к северу от Брисбена призывали подготовиться к вероятной эвакуации из-за угрозы дальнейшего подтопления.

Читайте также


за рубежомпогода

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика