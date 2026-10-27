ABC: в Австралии после штормов выпал град в форме звезд

Фото: abc.net.au

На юго-востоке Австралии, в штате Квинсленд, после мощных штормов выпал необычный град – градины по форме были похожи на звезды с острыми ледяными лучами, а размер некоторых достигал семи сантиметров в диаметре. Об этом сообщает телерадиокорпорация ABC.

Град обрушился на районы вокруг Брисбена и Голд-Коста. В Австралийском бюро метеорологии сообщили, что ледяные частицы диаметром от трех до семи сантиметров зафиксировали в Яманто, Флиндерс-Вью, Рипли и Маджирабе.

Отмечается, что градины крупнее пяти сантиметров относят к гигантскому граду. Они могут повреждать машины, крыши и окна, а также травмировать людей.

Исследователь бюро Джошуа Содерхолм рассказал, что необычная форма возникает, когда переохлажденная влага перемещается по ледяному ядру и не застывает мгновенно.

"Влага скапливается на отдельных выступах и постепенно превращается в ледяные наросты – подобно сосулькам", – сказал он.

По его словам, на конфигурацию влияет и движение градины в облаке – она вращается и сталкивается с каплями с разных сторон, поэтому ледяные шары получаются непохожими друг на друга.

Штормы сопровождались предупреждениями об опасном ветре и сильных ливнях, способных вызвать внезапные наводнения. В аэропорту Брисбена молния повредила западную взлетно-посадочную полосу, а в районе Дарлинг-Даунс спасатели помогли трем людям выбраться из паводковых вод.

Ранее сообщалось, что ливневые дожди в Австралии привели к наводнениям – в отдельных местах выпало свыше 160 миллиметров осадков за три часа. Жителей ряда районов Берпенгари и Берпенгари-Ист к северу от Брисбена призывали подготовиться к вероятной эвакуации из-за угрозы дальнейшего подтопления.