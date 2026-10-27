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27 октября, 18:03

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Врач Беляева: неправильное употребление жвачки приводит к образованию зубного камня

Стоматолог предупредила о риске образования зубного камня из-за жвачки

Фото: 123RF.com/towfiqu

Неправильное использование жвачки может стать фактором развития кариеса и формирования зубного камня. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-стоматолог, терапевт Мария Беляева.

Она отметила, что в целом жевательная резинка может приносить пользу, очищая зубы от остатков еды, если в течение дня нет возможности просто прополоскать рот водой.

Однако жевать ее нужно не более 5 минут и строго после еды. В противном случае начинает вырабатываться слишком много слюны. Она богата минеральными веществами, которые в итоге начинают откладываться на зубах в виде камня.
Мария Беляева
врач-стоматолог, терапевт

Кроме того, длительное жевание может способствовать механическому износу зубной эмали, хотя это и не главный провокатор проблемы, добавила врач.

"Также надо помнить, что, если продукт содержит сахар, он создает питательную среду для бактерий, повышая риск развития кариеса. Поэтому важно выбирать только варианты с безопасными подсластителями, такими как ксилит", – посоветовала Беляева.

При этом мнение о том, что жвачка может стать причиной разрушения и выпадения пломб, не более чем миф. Такое способно произойти, только если конструкция износилась и требовала замены, подчеркнула врач.

Ранее заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова предупредила, что сахарные спирты, включая ксилит, плохо всасываются в тонком кишечнике и в больших количествах вызывают осмотический эффект, то есть притягивают воду в просвет кишечника. Это приводит к вздутию, болям и диарее.

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