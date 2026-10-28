Визовые центры многих стран не будут работать в России 4 ноября

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Визовые центры многих стран не будут работать в России в среду, 4 ноября, в День народного единства. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

"В этот день заявители не смогут подать документы или получить готовые паспорта", – говорится в сообщении.

В АТОР уточнили, что выходной объявлен в визовых центрах Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии и Швейцарии. Кроме того, 4 ноября будут закрыты визовые центры Великобритании, Кипра, Черногории и Японии.

Ранее сообщалось, что Ливия хочет упростить въезд для граждан России, заинтересованных в туристических поездках и инвестициях. Власти страны также выступают за развитие системы электронных виз.

Кроме того, важным этапом развития сотрудничества могут стать прямые авиарейсы между двумя странами. При этом сроки начала полетов пока не определены.