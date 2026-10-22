Таиланд отложил введение 30-долларового налога на выезд из страны

Фото: 123RF.com/suyujung

Министерство финансов Таиланда решило отложить введение налога в размере 1 тысячи батов (30 долларов) на выезд из страны, чтобы сохранить положительную динамику в туристическом секторе. Об этом сообщил глава ведомства Экнити Нититханпрапхат, его слова приводит газета The Nation.

"Мы намерены развить успех после положительных отзывов о прошедших в Таиланде заседаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда. Люди со всего мира хотят снова приезжать к нам, поэтому мы стремимся поддержать этот позитивный настрой", – пояснил министр.

По его словам, в ходе недавнего 33-го совещания министров финансов стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Гонконге представители ряда государств выразили заинтересованность в поездках своих граждан на отдых в Таиланд.

Кроме того, на решение властей повлияла ситуация на Ближнем Востоке, которая продолжает сказываться на стоимости энергоносителей и работе авиакомпаний. В ведомстве считают, что в условиях нестабильности введение нового сбора создаст избыточную финансовую нагрузку на путешественников и бизнес.

Общественные слушания по законопроекту о выездном налоге продлятся до 29 октября. Документ предусматривает установление базовой ставки в 1 тысячу батов для вылетающих авиатранспортом. При этом законодательный потолок сбора определен в размере 5 тысяч батов (150 долларов).

Нититханпрапхат подчеркнул, что разрабатываемый Минфином налог на выезд не связан с туристическим сбором за въезд в Таиланд в размере 450 батов (13,5 доллара), который находится в ведении министерства туризма и спорта и введение которого запланировано в 2027 году.

Ассоциация таиландских турагентов уже выступила против введения выездного налога. Там отметили, что данная мера препятствует развитию Таиланда и создает излишнюю финансовую нагрузку на бизнес и туристов.