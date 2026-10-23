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23 октября, 18:14

Культура

"Мосбилет" приглашает на концерт с оркестром в храме Христа Спасителя

Фото: foto.mos.ru

"Мосбилет" приглашает москвичей и гостей столицы на концерт "Русская классика – Рахманинов и Глиэр" в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Мероприятие состоится 28 октября в 19:00.

На сцену выйдут победитель Международного конкурса имени С. В. Рахманинова пианист Владимир Вишневский и Симфонический оркестр радио "Орфей" под управлением заслуженного артиста РФ Сергея Кондрашева.

Специальным гостем вечера станет лауреат международных конкурсов Екатерина Тупикова (арфа).

В первом отделении прозвучат Рапсодия на тему Никколо Паганини для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и Концерт для арфы с оркестром ми-бемоль мажор Рейнгольда Глиэра. Во втором отделении исполнят Концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре минор Сергея Рахманинова.

Продолжительность концерта – один час 30 минут, в двух отделениях. В программе возможны изменения. Билеты можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Ранее "Мосбилет" вместе с Московским государственным музеем С. А. Есенина подготовил специальную акцию для зрителей спектакля "Кто Есенин" в Театре Терезы Дуровой. Покупатели билетов на постановку получат промокод, который дает скидку 25% на экскурсию по Дому-музею поэта.

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