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23 октября, 20:39

Общество

Единый образец удостоверения учителя предложили утвердить в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпросвещения подготовило проект постановления правительства РФ об утверждении единого образца удостоверения учителя и порядка его выдачи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в MAX.

Документ появится также и в бумажной форме. Электронную форму педагоги смогут увидеть на портале "Госуслуги", а также в многофункциональном сервисе обмена информацией с возможностью проверки статуса по QR-коду.

Как пояснили в министерстве, заявление для удостоверения подавать не потребуется: оно будет оформлено на основании сведений работодателя. Бумажный аналог педагоги смогут оформить по желанию.

Его выпустят по единому образцу – в виде пластиковой карточки или книжки. Подписывать документ будет руководитель образовательной организации.

Ранее замминистра науки и высшего образования России Андрей Омельчук заявил, что зарплата педагогов высшей школы будет проиндексирована на 6,8% в 2027 году. Он добавил, что в 2028-м сумму проиндексируют на 6,9%, в 2029-м – на 7,1%.

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