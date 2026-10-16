Зарплаты педагогам высшей школы проиндексируют на 6,8% в 2027 году

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Зарплата педагогов высшей школы будет проиндексирована на 6,8% в 2027 году. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования России Андрей Омельчук на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

"В параметрах бюджета на 2027 год индексация заработной платы указных категорий работников запланирована в размере 6,8%, на 2028-й – 6,9%, на 2029-й – 7,1%", – передает слова Омельчука ТАСС.

В свою очередь, Минпросвещения России введет удостоверение учителя. Ведомство подготовило три проекта федеральных законов и проект постановления правительства. Также ведомство вместе с преподавателями сформирует положение о статусе учителя.

До этого в Госдуме предложили ввести для педагогов ежемесячную надбавку к страховой пенсии за длительный педагогический стаж.