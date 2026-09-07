В России могут установить оплату труда учителей выше 1,5 средней зарплаты по региону

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" выступили с предложением установить оплату труда учителей на уровне выше 1,5 средней заработной платы по региону. Соответствующее обращение направлено председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

В обращении отмечается, что заработная плата учителя муниципальной или государственной общеобразовательной организации при полностью отработанной норме рабочего времени и выполнении нормы часов за одну ставку должна составлять не менее 1,5 среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте РФ.

Авторы инициативы полагают, что это уменьшит зависимость дохода учителя от переработок, повысит привлекательность работы в школе для молодых специалистов, сократит межрегиональную и внутриотраслевую дифференциацию оплаты труда и сделает федеральный ориентир более понятным для работников.

Между тем, по данным аналитиков, средняя предлагаемая зарплата учителя в России в августе составила 45 465 рублей. Это на 57 014 рублей (55,6%) меньше среднего показателя по всем вакансиям в стране. При этом работа учителя требует высокой квалификации, а также не ограничивается проведением уроков.