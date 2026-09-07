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07 сентября, 21:24

Экономика

В Госдуме заявили о росте вероятности снижения ставки 11 сентября

Фото: Москва 24/Анна Селина

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС заявил, что вероятность снижения ключевой ставки на 0,25 процентного пункта на заседании совета директоров Банка России 11 сентября увеличилась.

По его словам, в августе рост цен с поправкой на сезонность замедлился после пиковых значений июня – июля. Это повышает шансы на очередное осторожное, но показательное для рынка смягчение денежно-кредитной политики.

При этом депутат напомнил о проинфляционных факторах, которые Банк России будет учитывать. В их числе ускорение корпоративного кредитования, перебои с поставками топлива, сохраняющийся дефицит кадров и прочее. Поэтому сохранение ставки на текущем уровне он назвал вполне реальным сценарием.

Ключевое значение для дальнейших решений регулятора, по мнению депутата, будет иметь бюджетная политика. ЦБ необходимо оценить параметры поправок в федеральный бюджет текущего года и проект бюджета на следующую трехлетку.

В настоящее время ключевая ставка составляет 14% годовых. В ГД выразили мнение, что на следующем заседании в сентябре она будет сохранена.

При этом зампред Центробанка Алексей Заботкин уточнял, что возможности для дальнейшего снижения ставки уменьшились. Решения регулятор будет принимать, исходя из задачи вернуться к целевой инфляции в 4% к 2027 году.

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