В ЦБ заявили о сужении пространства для снижения ключевой ставки

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Возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки уменьшились. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции, посвященной проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028–2029 годов. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил зампред регулятора, пространство для снижения ставки сократилось еще в июльский раунд, что нашло отражение в пересмотре вверх прогноза по ставке на текущий и следующий год. Следующие решения регулятор будет принимать исходя из задачи вернуться к целевой инфляции в 4% к 2027 году.

Центробанк в этом году в рамках базового сценария прогнозирует ключевую ставку на уровне 14,5–14,6%, а в 2027 году – 10,5–12,5%. Ожидается, что в 2028-м ставка снизится до 8–9%, а в 2029-м – до 7,5–8,5%. При этом, по данным регулятора, инфляция в 2026 году в базовом сценарии окажется на уровне 6–7%, а с 2027 по 2029 год – 4%.

До этого в ЦБ подчеркивали, что пока нельзя уверенно говорить о возможности дополнительного снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.