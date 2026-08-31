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31 августа, 15:55

Город

Охранный статус присвоили 76 историческим захоронениям на территории Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве 76 исторических захоронений на 11 кладбищах включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщили в столичном департаменте культурного наследия.

Большинство из них, 72 захоронения, связаны с Великой Отечественной войной, еще четыре относятся к периоду Отечественной войны 1812 года. 34 объекта находятся на Новодевичьем и Ваганьковском кладбищах, 27 – на Кунцевском и Востряковском, еще 10 – на Кузьминском, Рогожском и Введенском. Два захоронения расположены на Пятницком кладбище, по одному – на Изваринском, Головинском и Даниловском.

Получение статуса объекта культурного наследия позволит сохранить исторический облик захоронений. Любые работы на них теперь можно проводить только по согласованным с департаментом проектам и после получения соответствующих разрешений, а специалисты ведомства будут контролировать реставрацию.

В Москве под защитой государства находится более 1 700 исторических захоронений и памятников. За их состоянием следят профессионалы, а волонтеры помогают поддерживать порядок, участвуя в акциях по благоустройству кладбищ.

Ранее 18 исторических зданий и сооружений Москвы внесли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Они находятся под охраной государства, их владельцы обязаны сохранять исторический облик. В список вошли доходные дома князя Гагарина на Кузнецком Мосту, Кальмеера на Поварской, Ечкина на Арбате и другие.

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