В Москве под государственную охрану взяли 18 исторических зданий и сооружений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

18 исторических зданий и сооружений Москвы внесли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Теперь они находятся под государственной охраной. Владельцам и арендаторам необходимо сохранять их исторический облик и содержать здания в соответствии с утвержденным предметом охраны", – говорится в сообщении.

В список вошли, в частности, доходный дом с магазинами князя А. Г. Гагарина на Кузнецком Мосту, здание Технического училища имени Ф. Я. Ермакова на Пречистенской набережной, особняк С. Д. Мстиславского в Гагаринском переулке, а также несколько исторических построек на Арбате, Новой Басманной и других улицах столицы.

Среди новых объектов охраны – доходный дом И. С. Кальмеера на Поварской улице, построенный в 1913–1914 годах по проекту Валентина Дубовского. С домом связаны имена Беллы Ахмадулиной, Бориса Мессерера и Александра Кайдановского. В перечень также вошел доходный дом А. К. Ечкина на Арбате, возведенный в 1902–1903 годах. В разные годы там жили скульптор Сергей Коненков и художники Павел и Александр Корины.

Статус объекта культурного наследия получил и доходный дом Я. М. Толстого на Арбате. Построенное в начале XX века здание сохранило черты московского модерна, а до революции в нем размещались магазины, типография, фотографическая мастерская и гостиница.

Под охрану государства взяли и техническое училище имени Ф. Я. Ермакова. Его построили в 1905–1906 годах на средства промышленника и благотворителя Флора Ермакова. При возведении здания впервые в Москве использовали железобетонные основания и сваи. Сейчас историческая постройка по-прежнему связана с профессиональным образованием.

В числе новых памятников оказался дом правления Московско-Курской и Нижегородско-Муромской железных дорог на Старой Басманной улице. Здание конца XIX века сохранило первоначальные архитектурные элементы, в том числе альфрейную роспись интерьеров.

В реестр также включили доходный дом Московского Басманного товарищества на Новой Басманной улице, построенный в 1913–1915 годах в неоготическом стиле, и доходный дом архитектора В. Н. Волокитина на Малой Молчановке, относящийся к позднему московскому модерну.

Помимо жилых зданий и усадеб, охранный статус получили исторические промышленные и общественные объекты. Среди них – суконная фабрика И. Г. Кожевникова в Свиблове, чугунные ворота и фонтан в городке имени Баумана, а также здания, связанные с благотворительной деятельностью московских предпринимателей.

В частности, в реестр внесли доходный дом товарищества "А. Бахрушин и сыновья" на Тверской улице, жилой дом Е. П. Соколовой – Н. М. Кандырина в 1-м Коптельском переулке и главный дом городской усадьбы Варенцовых – Штеккер – Голицына на Новой Басманной улице.

Ранее в рамках программы капремонта в Москве восстановили 65 домов с аттиками. Среди них здание 1912 года в 1-м Неопалимовском переулке, дом 1951 года на Ленинградском проспекте и дом 1912 года в 1-м Басманном переулке. Специалисты очищали и промывали фасады, укрепляли кладку, восстанавливали штукатурку и лепной декор, окрашивали здания в исторические цвета.