Москвичи за неделю оставили более 2 млн мнений о лучших мясных и рыбных продуктах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

За первую неделю голосования за лучшую мясную и рыбную продукцию на платформе "Активный гражданин" москвичи оставили более 2 миллионов мнений. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

В категории "Мясная продукция" набрано 1 066 955 мнений, за рыбные деликатесы проголосовали 960 948 участников. В финал вышли 71 мясной бренд и 81 рыбный производитель. Победители получат право размещать на упаковке знак "Московское качество".

Кроме того, в специальных номинациях "Сделано в Москве" определят сильнейших столичных производителей.

Ранее в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование за самый освежающий лимонад на столичных ярмарках. В опросе приняли участие свыше 138 тысяч человек. Победу одержал напиток "Смородина-мята" – за него проголосовали 38% участников. Приобрести его можно в ярмарочных кафе на Авиационной улице, улице Свободы и Ярославском шоссе.