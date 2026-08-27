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27 августа, 16:10

Политика

Скончался бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич

Фото: ТАСС/EPA/Jerry Lampen

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич скончался в тюрьме в Гааге на 85-м году жизни. Об этом сообщили Радио и телевидение Сербии, а также агентство Reuters.

При этом Международный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) пока не подтвердил информацию о его смерти.

"Мы осведомлены о поступивших сообщениях и проверяем ситуацию", – заявили РИА Новости в пресс-службе МОМУТ.

Однако сын генерала Дарко заявил в беседе с агентством, что его отец действительно умер. По его словам, Младич-старший находился в состоянии "между жизнью и смертью" в тюремной больнице.

Здоровье генерала резко ухудшилось 10 апреля. Он перенес легкий инсульт, затем еще один. В августе сын Младича сообщал, что семья и защита опасаются, что он перенес третий инсульт.

Младич родился в 1942 году. Он был кадровым военным Югославской народной армии, а после распада Югославии возглавил Главный штаб армии Республики Сербской. Эту должность он занимал во время Боснийской войны 1992–1995 годов.

Генерала считают непосредственным исполнителем планов президента Республики Сербской Радована Караджича по организации этнических чисток и геноцида несербского населения. В частности, в июле 1995 года Младич руководил захватом Сребреницы, где, согласно информации Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), было убито около 8 тысяч мирных жителей-мусульман.

В ноябре 1996 года новый президент Республики Сербской Биляна Плавшич отправила Младича в отставку. Этому поспособствовало общественное давление. В 2011-м генерала арестовали на территории Сербии и экстрадировали в Гаагу.

В 2017 году МТБЮ приговорил Младича к пожизненному заключению за преступления против человечности и военные преступления. Российский МИД называл приговор предвзятым. В ведомстве указывали, что такое решение является продолжением политизированной линии, которая изначально доминировала в работе трибунала.

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