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Происшествия

22 ноября, 14:09

Генерал Младич приговорен к пожизненному заключению

суды происшествия за рубежом

Фото: AP/AP PHOTO

Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич признан виновным в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта 1992–1995 годов в Боснии и Герцеговине. Такое решение вынес Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге.

За совершение военных преступлений 74-летний Младич приговорен к пожизненному лишению свободы, передает РИА Новости.

Согласно обвинительному заключению, войска под командованием Младича совершили геноцид, казнив более 7 тысяч мужчин и мальчиков-мусульман в Сребренице в июле 1995 года. Осада Сребреницы и сопутствовавшие ей массовые расстрелы считаются одним из самых кровавых эпизодов войны в Боснии и Герцеговине.

Среди пунктов обвинения также были гонение и насильственное переселение мусульманского населения Боснии и Герцеговины, бомбардировки Сараева и удержание в качестве заложников военных наблюдателей ООН.

Младич был задержан в мае 2011 года неподалеку от Белграда после того, как скрывался на протяжении 12 лет. После этого его передали в Гаагу.

Судебный процесс по делу Младича начался 16 мая 2012 года. Заседания не раз переносились из-за плохого самочувствия бывшего военачальника. В Сербии генерала многие по-прежнему считают национальным героем.

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