Bloomberg: Европа хочет снизить зависимость от США из-за ситуации со Starlink

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Европейские страны начали искать способы обеспечить себя критически важными технологиями без опоры на американских поставщиков. Однако создание собственных альтернатив спутниковой связи и другим оборонным системам потребует значительного времени, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, обсуждение этой проблемы активизировалось после ограничений на использование терминалов Starlink на Украине. Ситуация вызвала споры и взаимные обвинения, а европейские чиновники стали активнее рассматривать риски зависимости от американских оборонных компаний.

Тема Starlink поднималась и на саммите лидеров Евросоюза, который состоялся в середине октября. По информации Bloomberg, участники обсуждали необходимость развивать собственные технологические возможности и избегать чрезмерной зависимости от одного поставщика оборудования и услуг.

В качестве временного решения европейские страны рассматривают возможность задействовать уже существующие государственные системы связи. Их предполагается использовать до тех пор, пока не будет создана полноценная европейская спутниковая сеть.

При этом быстрый переход на собственные решения маловероятен. Как отмечает источник, Европа по-прежнему существенно зависит от США в сфере подобных технологий, а создание альтернативной инфраструктуры займет годы.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что украинские военные использовали Starlink для нанесения ударов беспилотниками, нарушая условия предоставления услуг. По словам предпринимателя, компания уже устранила возможность такого применения системы.