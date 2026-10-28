Helsingin Sanomat: Путин выиграл от разговора со Стуббом и Стере

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Телефонный контакт президента Финляндии и премьер-министра Норвегии с Владимиром Путиным привлек внимание экспертов в Европе. Профессор международной политики Университета Тампере Туомас Форсберг расценил этот разговор как дипломатический успех российского лидера, пишет Helsinki Sanomat.

По оценке Форсберга, звонок Александра Стубба и Йонаса Гара Стере в Москву стал важным политическим сигналом. Они первыми вышли на связь с российской стороной после длительного перерыва. Эксперт считает, что сам этот шаг можно расценивать как уступку со стороны европейских политиков.

Профессор также обратил внимание на возможные последствия для отношений внутри Евросоюза. По его мнению, некоторые европейские руководители могут почувствовать себя отстраненными от процесса, поскольку отдельные страны объединения стремятся самостоятельно восстанавливать контакты с Россией.

Разговор Путина с лидером Финляндии и премьер-министром Норвегии состоялся 27 октября. Главной темой обсуждения стал украинский конфликт.

Инициаторами беседы выступили скандинавские лидеры. Переговоры продолжались около полутора часов.