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Шоу-бизнес

С комика Слепакова принудительно взыскивают более 60 тысяч рублей штрафов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Семен Слепаков признан иноагентом в РФ)

В отношении комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) началась процедура принудительного взыскания задолженности по административным штрафам. Согласно судебным материалам, с учетом исполнительского сбора сумма долга составляет 61 330 рублей.

В отношении артиста действуют два исполнительных производства. Одно из них было возбуждено после решения Таганского районного суда Москвы, который признал Слепакова виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента и назначил ему штраф в размере 45 тысяч рублей. Поскольку в установленный срок артист не выплатил эту сумму, взысканием задолженности занялись судебные приставы.

Второе исполнительное производство связано с несвоевременной уплатой административного штрафа. Согласно материалам мирового судьи, из первоначальных 60 тысяч рублей часть задолженности уже погашена. Теперь приставы взыскивают оставшиеся 12 130 рублей и исполнительский сбор в размере 4 200 рублей.

Комика внесли в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года. В министерстве юстиции России объяснили это решение тем, что Слепаков получал финансирование из-за рубежа, выступал против специальной военной операции и формировал негативное отношение к военной и государственной службе.

Впоследствии суд заочно избрал для артиста меру пресечения в виде заключения под стражу. Позднее его объявили в розыск.

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