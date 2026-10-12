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12 октября, 14:02

Шоу-бизнес

Суд в Москве подтвердил приговор комику Слепакову за уклонение от обязанностей иноагента

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов (Семен Слепаков признан иноагентом в РФ)

Гагаринский районный суд Москвы рассмотрел апелляцию по уголовному делу комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) и оставил без изменений назначенное ему наказание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В частности, суд проверил законность решения мирового судьи судебного участка № 214 Ломоносовского района Москвы. Ранее тот заочно признал Слепакова виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и назначил ему 400 часов обязательных работ.

Дело рассматривалось по части 2 статьи 330.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 15 октября 2025 года № 378-ФЗ. По итогам апелляционного разбирательства приговор остался в силе.

Слепакова признали иноагентом в апреле 2023 года. В Минюсте сообщили, что комик получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине и создавал негативное отношение к военной и государственной службе. Также Слепаков негативно отзывался о жителях России.

Позднее суд заочно арестовал Слепакова, после чего комик был объявлен в розыск. Находясь за пределами России, артист выкладывал в соцсетях материалы без указания своего статуса.

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