Песню "Выключите гимн" группы "Порнофильмы" внесли в список экстремистских

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/punkmovies (Владимир Котляров признан иноагентом в РФ)

Министерство юстиции России включило в перечень экстремистских материалов песню "Выключите гимн" группы "Порнофильмы" (лидер группы Владимир Котляров признан в РФ иноагентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечне указано, что экстремистской признаны аудиозапись длительностью около 2 минут 18 секунд и текст песни, которые начинаются словами "Выключите гимн, скомкайте флаг!..".

В сентябре 2025 года композиция была признана экстремистской Санкт-Петербургским городским судом. Основанием для иска стало ее нахождение в открытом доступе в Сети.

Согласно экспертизе, в тексте содержатся призывы к агрессивным действиям и насилию по политическим и идеологическим мотивам, в том числе по отношению к властям.

