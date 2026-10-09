Минюст РФ внес кинокритика Теймура Алиева в реестр иноагентов

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/mrtextortexel (Теймур Алиев признан в РФ иноагентом)

Минюст России включил в реестр иностранных агентов кинокритика Теймура Алиева. Соответствующее решение опубликовано ведомством на сайте.

По данным Минюста, Алиев участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и взаимодействовал с ними. Кроме того, он распространял фейковые новости о решениях властей и их политике.

Вместе с тем в реестре иностранных агентов оказались активист Роман Малоземов и блогер Муслим Сатуев. Утверждается, что они также распространяли фейки об органах власти, публиковали материалы иноагентов. Последний высказывался против проведения СВО и проживает за границей.

Также иноагентом стал башкирский исламский деятель Ишмурат Хайбуллин. По данным ведомства, он выкладывал в Сеть недостоверную информацию о властях и Русской православной церкви, выступал против спецоперации, распространял сообщения иностранных агентов и работал с ними. В настоящий момент он проживает за рубежом.

Кроме того, в реестр вошел ресурс "Плохая куряночка", который распространял материалы иноагентов и нежелательной на территории России организации, публиковал недостоверные сведения о властях и их политике, а также о российской избирательной системе.

Одновременно с этим Минюст исключил из реестра ассоциацию по охране окружающей среды "Охрана природы" и ООО "ЛЮДИ". Решение принято в связи с их ликвидацией.

Ранее Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Жанну Немцову, общественного деятеля Рустама Хуажева и информационные ресурсы "Команда Навального" (Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и "Реанимация". Основаниями стали публикация сообщений иностранных агентов, несогласие с проведением СВО, фейки о властях.

