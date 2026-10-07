Суд оштрафовал Бориса Гребенщикова за интервью нежелательной организации

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков (Борис Гребенщиков признан в РФ иноагентом)

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом) на 15 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Протокол был составлен после интервью с музыкантом, опубликованном в YouTube-канале "Медуза Live". В 2023 году деятельность организации Medusa Project, которой принадлежит этот ресурс, признали нежелательной на территории России.

В том же году Минюст включил Гребенщикова в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал за рубежом для сбора финансовой помощи Украине, высказывался против СВО и получал поддержку от иностранных источников.

Кроме того, исполнитель получил гражданство Великобритании. Вместе с женой в декабре 2022-го они учредили в стране компанию BG PLUS LLP. Изначально они были указаны в документах как граждане России, однако в актуальных данных их гражданство изменилось на британское.