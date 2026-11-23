Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике пострадали семь мирных жителей. Люди получили ранения в результате атак украинских беспилотников и детонации взрывоопасного предмета, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Среди пострадавших – девочка 2012 года рождения. Она попала под удар беспилотника в Петровском районе Донецка.

Помимо этого, в республике зафиксировали повреждения жилых домов и гражданских объектов. За сутки пострадали 15 жилых строений и десять объектов инфраструктуры.

Также в результате атак пострадали 15 транспортных средств. Среди них – два рейсовых автобуса и 13 легковых автомобилей.

Ранее в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились отец и сын. Оба получили ранения: мужчину госпитализировали с осколочными повреждениями, а подростка – с акубаротравмой.