Минюст внес певицу Наоко в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/AP/Dmitri Lovetsky (Диана Логинова признана в РФ иноагентом)

Минюст России включил певицу Диану Логинову, известную под псевдонимом Наоко, в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, девушка участвовала в создании и распространении материалов иноагентов, а также организаций, признанных нежелательными в России. Она выступала против СВО и распространяла недостоверную информацию о решениях органов публичной власти. Певица взаимодействовала с иноагентами и проживает за пределами РФ.

В обновленный реестр также включен музыкант Александр Орлов, который, по информации Минюста, активно распространял материалы антироссийской направленности, участвовал в создании сообщений иноагентов и нежелательных организаций и взаимодействовал с иностранными агентами. В данный момент он также проживает за рубежом.

Кроме того, иноагентом признано движение "Малиновый Клин – Независимая Кубань". Организация распространяла недостоверную информацию о решениях властей и избирательной системе России, призывала к нарушению целостности страны и выступала против спецоперации. Основатели движения проживают за пределами России.

Ранее Логинову оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ. В сентябре 2025 года она со своей группой исполнила на Сенной площади Санкт-Петербурга песню Монеточки (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) "Ты солдат".

В октябре прошлого года Наоко спела еще несколько песен иноагентов, за что суд ее арестовал на 13 суток. В конце того же месяца суд вновь заключил певицу под стражу. Наказание также затронуло гитариста Логиновой Орлова.