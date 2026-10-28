"Оренбург" обыграл московскую "Родину" в Кубке России по футболу

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Московский футбольный клуб "Родина" уступил "Оренбургу" со счетом 1:2 в пятом туре группового этапа "Пути РПЛ" Кубка России. Встреча прошла в Оренбурге на стадионе "Газовик".

На 58-й минуте Иван Тимошенко вывел москвичей вперед, однако хозяева поля ответили двумя голами. Дамиан Пуэбла сравнял счет на 74-й минуте, а Ренат Голыбин забил победный мяч на 77-й минуте.

После пяти туров "Родина" с тремя очками находится на последней, четвертой строчке группы А. Впереди у московской команды осталась одна игра – против казанского "Рубина". Матч пройдет 25 ноября на "Казань Арене" и начнется в 20:30.

Несмотря на текущее положение, у "Родины" пока остаются теоретические шансы пройти дальше в турнире.

Ранее "Краснодар" обыграл московское "Динамо" со счетом 2:1 и вышел в плей-офф Кубка России.

Дмитрий Воробьев оформил дубль на 13-й и 44-й минутах, а Константин Тюкавин забил единственный гол москвичей в добавленное время. После победы "Краснодар" набрал 10 очков и возглавил группу, опередив "Динамо" с девятью баллами.

