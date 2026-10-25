Игдисамов высказался о тактике ЦСКА на дерби со "Спартаком" в РПЛ

Московский ЦСКА дома переиграл столичный "Спартак" со счетом 2:0 в матче 12-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги 25 октября. Причем первый гол в ворота красно-белых влетел уже на 33-й секунде. Детали дерби расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

ЦСКА (Москва) – "Спартак" (Москва) – 2:0 (2:0)

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Голы: Глебов, 1, Мусаев, 24.

ЦСКА: Бориско, Круговой, Жоао Виктор, Аззи, Данилов, Лукин, Обляков, Глебов (Матеус Рейс, 74), Олейников, Кисляк, Мусаев (Попович, 74).

"Спартак": Максименко, Бабич (Жедсон, 64), Парада (Дмитриев, 64), Литвинов, Барко, Солари, Маркиньос (Даку, 75), Умяров, Пруцев, Зобнин (Денисов, 75), Угальде.

Предупреждения: Глебов, 19; Лукин, 37; Солари, 37; Жоао Виктор, 62; Попович, 79; Мусаев, 85.

Посещаемость: 29 969 зрителей.

К столичному дерби ЦСКА и "Спартак" подошли в разном настроении. "Армейцы" под руководством Дмитрия Игдисамова в 11-м туре перестали быть единственной командой без поражений в РПЛ, оступившись в другом московском противостоянии – с "Динамо" (1:3).

Красно-белые Хуана Карлоса Карседо до 25 октября тоже в последний раз в этом сезоне проигрывали бело-голубым, что произошло в 7-м туре 9 сентября (1:2). Однако после этого "Спартак" выдал беспроигрышную серию из пяти встреч во всех турнирах, причем четыре матча закончилось победой.

От результата дерби на стадионе на 3-й Песчаной улице напрямую зависел расклад наверху. Лидером оставалось московское "Динамо" с 25-ю очками, однако подопечные Сандро Шварца днем ранее прервали самую длинную победную серию в топ-50 лигах Европы, которая насчитывала девять встреч, сенсационно уступив в гостях тольяттинскому "Акрону" из второй половины таблицы (1:3). У "Спартака" была четвертая строчка и 23 балла – столько же, сколько у "Краснодара", но "быки" уже провели свой матч 12-го тура 24 октября и не сумели победить "Балтику" (1:1).

Таким образом, победа выводила "Спартак" как минимум на промежуточное первое место: стало бы оно стабильным, зависело бы от результата встречи в Санкт-Петербурге, где "Зенит" в заключительном матче 12-то тура принимал махачкалинское "Динамо". ЦСКА же шел пятым с 22-мя очками, и в случае победы над "Спартаком" красно-синие сравнивались бы с "Динамо" московским.

Игдисамов решился на перестановку на последнем рубеже: голкипер Владислав Тороп показывал не слишком уверенную игру, и шанс проявить себя в "армейской" футболке в РПЛ получил пришедший летом из "Балтики" Максим Бориско. Плюс на острие атаки появился Тамерлан Мусаев, который совсем недавно удостоился публичной критики от главного тренера. Но этот выбор по сути стал безальтернативным в отсутствии Лусиано, который отбывал дисквалификацию.

У "Спартака" же в целом больших сюрпризов в первых 11 вышедших на поле не произошло. Пожалуй, самая заметная рокировка – в ворота после небольшого перерыва вернулся Александр Максименко. Плюс в заявке вновь появился Жедсон Фернандеш (оба в прошлом туре отбывали дисквалификации), однако в старт на дерби не попал.

Начало матча было отложено почти на 15 минут: согласно сообщению пресс-службы РПЛ, у официального телевещателя лиги возникли проблемы с трансляцией из-за вышедшего из строя кабеля. Но как только неполадки устранили, на поле полетели искры.

Уже на 33-й секунде изменился счет на табло: вингер ЦСКА Кирилл Глебов запрессинговал соперника у штрафной, мяч ушел в левый полуфланг на Ивана Олейникова, который оказался один перед Максименко. Его удар Александр взял, а вот с добиванием все того же Глебова не справился – 1:0 в пользу хозяев.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

После гола красно-белые забрали мяч под контроль на большую часть времени до свистка на перерыв, но красно-синие действовали в обороне настолько плотно и организованно, что одна из самых звездных и эффективных атак лиги так и не сумела придумать что-то сложное для Бориско. При этом "армейцы" сознательно отдали мяч "Спартаку" и отказались от прессинга, сделав ставку на нейтрализацию сильных сторон оппонента. ЦСКА же при этом не забывал выбегать в острые контратаки, за счет которых удалось создать гораздо больше моментов по сравнению с соперником. План Игдисамова работал безукоризненно.

На 24-й минуте его команде удалось реализовать еще один шанс. Для начала издали прицелился Матвей Кисляк – Максименко достал мяч из-под перекладины и перевел его на угловой. Подача, и Тамерлан Мусаев в толчее сумел скоординироваться и пробить головой в ближний угол – 2:0. Для "армейского" нападающего это первый гол в официальных играх с апреля 2026 года – и сразу такой важный.

Во втором тайме у "Спартака" начали появляться моменты – прекрасная проверка для Бориско на готовность стать первым номером ЦСКА в чемпионате как минимум на время отсутствия Игоря Акинфеева. И Максим выглядел блестяще, совершив несколько великолепных сейвов. Особенно запомнился отрезок с 75-й по 77-ю минуты, где он совершил три спасения, причем два – подряд в одном эпизоде.

В целом, оборона "армейцев" отработала хорошо. Понимая, что в нападении не идет, Карседо решился на смелый эксперимент, сняв с игры защитников Виктора Параду и Срджана Бабича и выпустив вместо них атакующие опции в лице Игоря Дмитриева и Жедсона. Оголив тылы, испанский специалист хотел добавить вес действиям впереди, но качественного перелома не произошло. Дальнейший выход форварда Мирлинда Даку в пару к Манфреду Угальде тоже не принес ожидаемого результата.

Да, в паре эпизодов ЦСКА откровенно повезло: особенно на 65-й минуте, когда Пабло Солари замыкал прострел Игоря Дмитриева на пустые ворота, но умудрился не подстроиться под мяч. Но везет сильнейшему. "Армейцам" же стало еще удобнее играть на контратаках, и они получались, однако подвела реализация.

Тем не менее, двух забитых мячей в первом тайме хватило, чтобы Москва минимум до следующего дерби стала красно-синей. Причем в предыдущих двух противостояниях команд в чемпионате и Кубке "армейцы" уступили – правда, обе встречи прошли на стадионе в Тушине.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

После игры главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил на пресс-конференции, что во втором тайме его команде не хватило реализации своих моментов, чтобы закончить все намного раньше. При этом специалиста спросили об интервью во время игры защитника красно-синих Джамалутдина Абдулкадырова, который рассказал о предматчевой установке штаба: "Спартак" спит в первые 15 минут".

"Все секреты выдает", – пошутил наставник красно-синих.





Дмитрий Игдисамов главный тренер ПФК ЦСКА (Москва) Мы проанализировали их последние игры и заметили, что соперник включается на полную только с 15–20-й минуты. Решили использовать это золотое время с выгодой. Плюс полный стадион болельщиков, который гнал нас вперед. Поэтому сделали ставку на быстрый гол. Что касается выбора вратаря, для меня это решение не было сложным. Бориско провел великолепную игру, посчитали, что сегодня будут нужны его качества. Отдельной беседы с Мусаевым перед игрой не было, вопросов по самоотдаче и отношению к делу к нему никогда не возникало. Абсолютно доволен его игрой. В тренерском штабе всегда говорили, что Тамерлан выстрелит в самый нужный момент.

Отвечая на вопрос о настрое ЦСКА на матч со "Спартаком", Игдисамов произнес фразу: "В дерби играют даже мертвые".

"В течение недели не было никаких мотивационных речей, накачки, всем все прекрасно было понятно. Все бились за каждый метр пространства, за каждый мяч", – подчеркнул специалист.

Наставник "Спартака" Хуан Карлос Карседо проводит в столице хорошую работу, однако к игре его команды против топов есть вопросы. После своего назначения в январе испанец сумел набрать только 6 очков из 21 возможного с клубами из первой шестерки.

Карседо на пресс-конференции тоже говорил о настрое. По его словам, в раздевалке тренерский штаб указал на важность концентрации в дерби, но быстрого гола в свои ворота избежать не удалось.





Хуан Карлос Карседо главный тренер ФК "Спартак" (Москва) Дальше был пропущенный гол со стандартного положения, хотя мы изучали, как ЦСКА их разыгрывают. После этого ребята бились, моменты возникали, но, к сожалению, сегодня результат такой. Забей мы гол, игра бы чувствовалась по-другому. Когда ты пропускаешь быстро, не всегда удается найти причину сразу. После двух пропущенных отыграться в дерби сложно, мы не должны были так играть, но так случилось. Постараемся одержать победы в предстоящих матчах, потому что ничего не закончено и мы остаемся в группе лидеров.

Поражение отбросило "Спартак" на пятое место, однако отрыв от преследователей просто громадный. После 12 туров у красно-белых 23 очка, а у идущего шестым "Оренбурга" – 16.

ЦСКА же вернулся в топ-3, набрав 25 баллов и сравнявшись с московским "Динамо", но бело-голубые в таблице выше за счет дополнительных показателей. Лидером же стал "Зенит", набрав 27 очков за счет победы над махачкалинским "Динамо" (2:0).

Впереди у команд матчи среди недели в 5-м туре Пути РПЛ Кубка России, причем главные вывески – с участием столичных команд. В частности, 27 октября "Динамо" отправится в гости к "Краснодару", а 29-го между собой в очередном дерби сыграют ЦСКА и "Локомотив". Любопытная игра предстоит и "Спартаку" – 28 октября против казанского "Рубина", который накануне отправил в отставку испанца Франка Артигу. Причем красно-белые сами подтолкнули его к увольнению, переиграв его бывшую команду в 11-м туре чемпионата со счетом 4:0, а в 12-м представители Татарстана уступили самарским "Крыльям Советов" 0:2.

