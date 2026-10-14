Полузащитник "Галатасарая" Батраков прокомментировал гол "Барселоне" в Лиге чемпионов

Полузащитник турецкого "Галатасарая" и сборной России по футболу Алексей Батраков забил дебютный гол в Лиге чемпионов в ворота "Барселоны" 13 октября. При этом его команда проиграла каталонцам 1:4. Как это событие оценили эксперты и сам игрок, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Разогнал атаку и забил

Фото: Getty Images/Ferda Demir

Ради таких матчей Алексей Батраков и переходил этим летом из "Локомотива" в "Галатасарай": в Стамбул в рамках 2 тура Общего этапа Лиги чемпионов приехала, пожалуй, самая мощная команда Европы прямо сейчас – "Барселона".

Подопечные Ханси Флика в начале сезона разносят всех в пух и прах: до поездки в Турцию у сине-гранатовых было девять побед в девяти встречах во всех турнирах с общей разницей мячей 39:8. Турки совершенно точно не были фаворитами, но было крайне любопытно, как Батраков проявит себя на столь высоком уровне.

Первый матч в Лиге чемпионов у него и его команды не задался: поражение от лиссабонского "Спортинга" на выезде 1:3, Алексей результативными действиями не отметился. Против "Барсы", пусть и дома при поддержке одной из самых громких фанатских торсид в мире (на фамилии Батракова болельщики выдали шум почти в 105 децибел, что сравнимо со звуком вертолета вблизи), действующему чемпиону Турции было еще тяжелее. Сине-гранатовые практически не теряли мяч и безраздельно доминировали в атаке.

Но счет внезапно открыли именно хозяева, и гол был создан во многом усилиями Батракова. На 28-й минуте Алексей подхватил мяч и отдал налево на Рафаэля Леау, португалец продвинулся на дриблинге и покатил в центр на линию штрафной, куда россиянин добежал без опеки соперника. Удар в касание, рикошет, и мяч заскочил в сетку мимо голкипера "Барселоны" Жоана Гарсии.

Стадион взорвался, а Алексей побежал праздновать к трибунам вместе с партнерами. Затем он упал на колени и перекрестился. Это его дебютный гол не только в Лиге чемпионов, но и за "Галатасарай" вообще: в предыдущих шести встречах в футболке нового клуба Батраков сделал две голевые передачи. При этом полузащитник ранее признавался в детской любви к "Барсе", а до встречи Ханси Флик на пресс-конференции отметил именно его фигуру в составе турецкой команды. Возможно, каталонцы теперь начнут следить за ним еще более пристально.

Главный тренер турецкого суперклуба Окан Бурук заменил Алексея на 58-й минуте, когда на табло горел счет 1:3 – уже в пользу "Барселоны". Еще до перерыва мяч забил крайний защитник Жуан Канселу, а на 50-й минуте идеальную подачу Ламина Ямаля в штрафную замкнул Фермин Лопес. На 53-й Ямаль сотворил шедевр, накрутив защитника на лицевой линии и выдав передачу на набежавшего на ближнюю штангу Энтони Гордона.

Уже после того, как Батраков ушел на скамейку, "Барселона" добила "Галатасарай" усилиями вышедшего на замену Карима Адейеми на 65-й минуте. Парни Ханси Флика одержали уверенную викторию 4:1 и продлили победную серию во всех турнирах до 10 матчей. Благодаря этому каталонцы идут в лидерах сводной таблицы Лиги чемпионов. У "Галатасарая" же два поражения в двух стартовых матчах главного клубного турнира Европы и место в конце списка.

"Готов стать королем"

Фото: Getty Images/Ferda Demir

Международные эксперты назвали Алексея Батракова заметной фигурой на поле в составе "Галатасарая" против "Барселоны". К примеру, аналитический портал Sofascore выставил россиянину оценку 7,4 – лучшую среди всех игроков стамбульского клуба. Эксперты WhoScored высказались чуть скромнее – 7,0, но и здесь полузащитник превзошел своих партнеров. Да, в целом это не фантастические оценки, но в то же время специалисты не оставили без внимания вклад Батракова в то, что в счете повел именно "Галатасарай".

Сам Алексей в беседе с экс-защитником сборной России по футболу Сергеем Игнашевичем в эфире Okko отметил, что очень счастлив забитому мячу, но расстроен из-за поражения команды.





Алексей Батраков полузащитник "Галатасарая" и сборной России по футболу Спал хорошо, старался много не думать об игре. Хотел настроиться на "Барселону" как на очередной матч. Наверное, что-то получилось показать сегодня на поле. С мячом встречался не очень часто, больше находился в отборе. На данный момент "Барселона" – самая сильная команда вообще. Главный урок, который я вынес из этого матча? Честно говоря, так много эмоций, что не могу подвести какой-то итог. Безумно счастлив голу, но в целом я максималист и расстроен из-за того, что мы проиграли.

Батраков стал первым россиянином за последние пять лет, кому удалось забить в Лиге чемпионов. Последним до него был Магомед Оздоев, отправивший мяч в ворота "Челси" в декабре 2021 года. При этом "Барселоне" россияне не забивали больше 15 лет: самым "свежим" был февраль 2011-го, когда Андрей Аршавин принес победу "Арсеналу" со счетом 2:1 в 1/8 финала турнира.

Кроме того, Алексей – второй самый молодой автор гола в составе "Галатасарая" в Лиге чемпионов. Мяч в ворота "Барселоны" он оформил в 21 год, в то время как рекорд принадлежит Мохамеду Сарру, которому на момент гола в 2002-м было 18.

В Турции к Алексею и так уже относятся с большой теплотой, а после игры с каталонцами любовь болельщиков приумножилась. В Сети появилось множество созданных фанатами картинок, посвященных Батракову. Также лестных отзывов россиянин удостоился от местного спортивного журналиста и комментатора Невзата Диндара.

"Батраков – футболист, который не только находит свободную зону, но и сам создает голевое пространство после передачи", – написал он в соцсетях.

Кроме того, журналист Мухаммет Думан заявил "Чемпионату", что теперь Алексей "готов стать королем". При этом португальский футбольный агент Паулу Барбоза в беседе с РИА Новости предрек повышенное внимание к фигуре россиянина.





Паулу Барбоза португальский футбольный агент Для Батракова очень важна Лига чемпионов. Выступления там играют очень большую роль в дальнейшем развитии карьеры. Если он продолжит играть на таком уровне, то к концу сезона из-за него снова возникнет ажиотаж среди скаутов.

Свое мнение о дебютном голе Батракова в Лиге чемпионов в разговоре с "РБ Спорт" высказал и экс-форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин. Он допустил, что забитым мячом Алексей только разозлил "Барселону", при этом оценил его голевой дебют как очень удачный.

"Батраков, Головин, Сафонов – это те, кто сейчас показывает, что футболисты в России есть, и они могут быть на центральных ролях, завоевывать трофеи самого высокого уровня", – заявил Булыкин.

По его мнению, этим голом Алексей повысил свою трансферную стоимость. По данным портала transfermarkt, сейчас она составляет 28 миллионов евро.

И очень трогательно в разговоре с "Чемпионатом" высказался детский тренер Андрей Нагибин, который приложил руку к появлению Батракова в академии "Локомотива". Он очень счастлив, что мечта ребенка из Орехово-Зуева, которого он когда-то увидел в манеже, сбылась.

"В такой тяжелой игре, когда "Барса" очевидно владеет большим преимуществом, использовать единственный шанс дорогого стоит. Думаю, Алексей сейчас номер один во всех новостях страны", – сказал Нагибин.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Галатасарай" проведет 21 октября в гостях против французского "Лилля". Если у Алексея будет все в порядке со здоровьем, мы точно вправе вновь ждать его в стартовом составе.

