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10 октября, 23:13

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"Зенит" вышел на первое место в таблице благодаря победе над "Краснодаром" в РПЛ

Смена лидера и первое поражение в сезоне: "Краснодар" проиграл "Зениту" в РПЛ

"Краснодар" дома уступил "Зениту" из Санкт-Петербурга со счетом 2:3 в центральном матче 10-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги 10 октября. Таким образом, южане потерпели первое поражение в чемпионате и уступили сине-бело-голубым первое место в таблице. Игра получилась очень горячей: все подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Краснодар" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:3 (0:2)

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Голы: Батчи, 55, Кордоба, 71 – Глушенков, 40, 45+, Соболев, 53.

"Краснодар": Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Пальцев (Вахания, 46), Дуглас Аугусто, Батчи (Майсон Родригес, 83), Кристиан (Боселли, 81), Уткин (Петров, 85), Черников (Оздоев, 61), Кордоба.

"Зенит": Адамов, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Барриос, Луис Энрике (Джон Джон, 81), Густаво Мантуан, Карпукас (Андраде, 74), Соболев, Глушенков (Кондаков, 81), Педро.

Предупреждения: Соболев, 17; Уткин, 18; Оласа, 31; Луис Энрике, 31; Черников, 45+; Дуглас Сантос, 50; Оздоев, 90+.

Удаление: Тормена, 80.

Посещаемость: 35 054 зрителя.

Матч "Краснодара" и "Зенита" – битва чемпионов страны последних лет и заруба одних из главных претендентов в нынешнем розыгрыше РПЛ. Южане к 10 туру подошли лидерами таблицы с 21-м очком и нулем в графе поражений, но в то же время команда Мурада Мусаева три последние встречи до длинного перерыва на игры сборных сыграла вничью.

"Зенит" шел пятым, однако подопечные Сергея Семака после поражения в домашней сече с ЦСКА (1:2) одержал две победы подряд над "Локомотивом" (2:1) и "Балтикой" (3:2). При этом у сине-бело-голубых тоже есть свой ноль – ничьих. Петербуржцы в предыдущих девяти турах одержали шесть побед и три раза терпели фиаско.

Противостояние давно получило статус праймового, а перед матчем 10 октября еще и приобрело нотку скандальности. Во-первых, между клубами возникло недопонимание из-за гостевой квоты билетов: по данным СМИ, "Краснодар" сначала не отвечал на запросы "Зенита", а затем выделил усеченное количество квитков. Без поддержки действующие чемпионы в итоге не остались.

Во-вторых, на поле домашней арены черно-зеленых была выстрижена огромная надпись "Вперед, быки!" и изображение символа клуба. Однако такой рисунок противоречит регламенту, и с руководством лиги его никто не согласовал: СМИ утверждают, что если бы творчество не убрали, игра вообще могла не состояться. Работники стадиона успели все ликвидировать, однако кое-где очертания букв и рисунка все же можно было разглядеть.

На поле тоже было горячо: жестких стычек – хоть отбавляй. При этом "Краснодар" в первом тайме никак не мог найти свою игру в атаке: толком голкипера "Зенита" Дениса Адамова так и не удалось потревожить. У петербуржцев получалось куда больше: атакующая четверка в лице Педро, Луиса Энрике, Максима Глушенкова и Александра Соболева при поддержке партнеров изыскивала шансы для опасных выпадов.

Но мало кто мог подумать, что сине-бело-голубые поведут в два мяча еще до перерыва. Поражающая эффективность Глушенкова: оба гола – за его авторством. При этом так или иначе они пришли с правого фланга обороны "Краснодара", за который с первых минут отвечал Валентин Пальцев. Основной игрок на этой позиции Илья Вахания остался на скамейке, так как не успел толком восстановиться после матчей за сборную России.

На 40-й минуте Соболев увидел громадную брешь в зоне Пальцева и покатил туда на подключившегося в атаку крайнего защитника Дугласа Сантоса. Игрок сборной Бразилии прокинул вперед на Глушенкова, и Максим подсек мяч мимо голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева. За голом в ворота своей команды Пальцев почему-то наблюдал из центральной зоны.

В эпизоде со вторым взятием ворот, которое случилось уже в добавленное время, Валентин был на своем месте, но не сумел перекрыть передачу в центр от Педро на Глушенкова. Максим сместился чуть левее и с рикошетом послал мяч в дальний угол – 0:2! Тренерский штаб "Краснодара" пытался обратить внимание главного судьи Инала Танашева, что до гола было нарушение правил на вингере южан Батчи, но арбитр видел момент и сразу принял решение продолжить игру.

После такой слабины на правом фланге защиты Мурад Мусаев заменил Пальцева на Ваханию. Илья заметно добавил надежности и вместе с этим здорово подключался в атаку, плюс у "Краснодара" в целом наконец-то начал завязываться фирменный футбол, построенный на коротких передачах.

Было понятно, что "быки" вряд ли сдадутся, поэтому давление на ворота Адамова усилилось. Однако их пыл на 53-й минуте едва не сбил третий пропущенный мяч: отбившись, Педро классно ушел из-под опеки и покатил на Глушенкова в зону левого защитника, куда не успел вернуться Лукас Оласа. Максим пробил в Агкацева, но на подбор успел все тот же двужильный Педро. Бразилец навесил на Соболева, голкипер хозяев коснулся мяча после его удара, но сфера предательски заскочила за линию ворот.

После 0:3 вернуться в игру сложно, но "Краснодар" сделал для этого все. Буквально через пару минут команда Мусаева наконец провела атаку через короткий пас, Даниил Уткин бил в угол низом и Адамов выручил, но с добиванием Батчи уже ничего сделать не мог. Немногим позднее случился сложный эпизод с падением Глушенкова в штрафной южан после контакта с Дугласом Аугусто, однако Танашев после VAR-просмотра посчитал, что Максим сам нашел контакт с бразильцем. После игры и сам Глушенков сказал, что пенальти здесь не было.

Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

В итоге потенциальных 1:4 не случилось, зато произошло 2:3. Сработало подключение Вахании, который подобрался к штрафной, подстроился под навес и грудью скинул мяч на Джона Кордобу. Лидер атак "Краснодара" положил корпус и с разворота попал через частокол ног в сетку.

Лихой сюжет стал еще более закрученным, когда случилось удаление. По характеру игры читалось, что в равных составах команды вряд ли доиграют, вопрос был лишь в том, у кого перехлестнут эмоции. В итоге переборщил защитник "Краснодара" Витор Тормена, ударивший шипами по голени Александра Соболева. В меньшинстве "быки" продолжали пытаться бодать соперника, но избежать первого поражения в РПЛ они все же не смогли.

"Зенит" едва не потерял три очка, но все же победу не упустил. Наставник команды Сергей Семак заявил в эфире "Матч ТВ", что третий гол немного расслабил его подопечных.

До пропущенного мяча играли неплохо, но дальше кто-то из ребят подсел где-то эмоционально, где-то функционально. Начался сумбур, а при 3:2 это уже нервы. Мы могли перечеркнуть все усилия, которые прилагали, но нам помогло удаление и уже смогли действовать спокойнее. До матча все хотели много голов: они и были, но для зрителей это прекрасно, а для тренеров валидол.
Сергей Семак
главный тренер ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев сказал журналистам, что в первом тайме его команда сыграла ниже своих возможностей.

Нужно было играть в футбол, настаивать на владении, проводить больше атак через центр. Мы действовали слишком просто, плохо справились с сильными сторонами "Зенита". Все знают, что у Глушенкова сильная левая нога, но мы упускали его в этих моментах. Во втором тайме играли хорошо, но пропустили быструю атаку, потеряли мяч, не доиграли эпизод. По второму тайму нет претензий, но так нужно играть два тайма.
Мурад Мусаев
главный тренер ФК "Краснодар"

Теперь в таблице РПЛ двоевластие: у "Краснодара" и "Зенита" 21 очко, однако за счет личных встреч лидером чемпионата стали петербуржцы. Как минимум до 11 октября, так как поражение черно-зеленых открыло дорогу наверх сразу двум столичным клубам – ЦСКА и "Динамо".

Команды Дмитрия Игдисамова и Сандро Шварца соответственно проведут свои игры в воскресенье: "армейцы" дома проэкзаменуют новичка РПЛ и одного из аутсайдеров чемпионата прямо сейчас – столичную "Родину", которую за несколько дней до этой игры возглавил экс-главный тренер "Ростова" Джонатан Альба. Бело-голубые же в Казани померятся силами с "Рубином". У ЦСКА и "Динамо" на данный момент по 19 очков, поэтому если оба клуба победят, то взлетят на первое-второе места. Кто из них в таком случае окажется выше, определится за счет дополнительных показателей, так как друг с другом братские команды пока еще не играли.

А вот "Спартак" свой шанс на лидерство упустил, сыграв вничью в Самаре против "Крыльев Советов" (1:1). Однако и один заработанный балл для красно-белых тут за счастье: москвичи с 24-й минуты действовали в меньшинстве после удаления голкипера Александра Максименко.

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