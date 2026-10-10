"Зенит" вышел на первое место в таблице благодаря победе над "Краснодаром" в РПЛ

"Краснодар" дома уступил "Зениту" из Санкт-Петербурга со счетом 2:3 в центральном матче 10-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги 10 октября. Таким образом, южане потерпели первое поражение в чемпионате и уступили сине-бело-голубым первое место в таблице. Игра получилась очень горячей: все подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Краснодар" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:3 (0:2)

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Голы: Батчи, 55, Кордоба, 71 – Глушенков, 40, 45+, Соболев, 53.

"Краснодар": Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Пальцев (Вахания, 46), Дуглас Аугусто, Батчи (Майсон Родригес, 83), Кристиан (Боселли, 81), Уткин (Петров, 85), Черников (Оздоев, 61), Кордоба.

"Зенит": Адамов, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Барриос, Луис Энрике (Джон Джон, 81), Густаво Мантуан, Карпукас (Андраде, 74), Соболев, Глушенков (Кондаков, 81), Педро.

Предупреждения: Соболев, 17; Уткин, 18; Оласа, 31; Луис Энрике, 31; Черников, 45+; Дуглас Сантос, 50; Оздоев, 90+.

Удаление: Тормена, 80.

Посещаемость: 35 054 зрителя.

Матч "Краснодара" и "Зенита" – битва чемпионов страны последних лет и заруба одних из главных претендентов в нынешнем розыгрыше РПЛ. Южане к 10 туру подошли лидерами таблицы с 21-м очком и нулем в графе поражений, но в то же время команда Мурада Мусаева три последние встречи до длинного перерыва на игры сборных сыграла вничью.

"Зенит" шел пятым, однако подопечные Сергея Семака после поражения в домашней сече с ЦСКА (1:2) одержал две победы подряд над "Локомотивом" (2:1) и "Балтикой" (3:2). При этом у сине-бело-голубых тоже есть свой ноль – ничьих. Петербуржцы в предыдущих девяти турах одержали шесть побед и три раза терпели фиаско.

Противостояние давно получило статус праймового, а перед матчем 10 октября еще и приобрело нотку скандальности. Во-первых, между клубами возникло недопонимание из-за гостевой квоты билетов: по данным СМИ, "Краснодар" сначала не отвечал на запросы "Зенита", а затем выделил усеченное количество квитков. Без поддержки действующие чемпионы в итоге не остались.

Во-вторых, на поле домашней арены черно-зеленых была выстрижена огромная надпись "Вперед, быки!" и изображение символа клуба. Однако такой рисунок противоречит регламенту, и с руководством лиги его никто не согласовал: СМИ утверждают, что если бы творчество не убрали, игра вообще могла не состояться. Работники стадиона успели все ликвидировать, однако кое-где очертания букв и рисунка все же можно было разглядеть.

На поле тоже было горячо: жестких стычек – хоть отбавляй. При этом "Краснодар" в первом тайме никак не мог найти свою игру в атаке: толком голкипера "Зенита" Дениса Адамова так и не удалось потревожить. У петербуржцев получалось куда больше: атакующая четверка в лице Педро, Луиса Энрике, Максима Глушенкова и Александра Соболева при поддержке партнеров изыскивала шансы для опасных выпадов.

Но мало кто мог подумать, что сине-бело-голубые поведут в два мяча еще до перерыва. Поражающая эффективность Глушенкова: оба гола – за его авторством. При этом так или иначе они пришли с правого фланга обороны "Краснодара", за который с первых минут отвечал Валентин Пальцев. Основной игрок на этой позиции Илья Вахания остался на скамейке, так как не успел толком восстановиться после матчей за сборную России.

На 40-й минуте Соболев увидел громадную брешь в зоне Пальцева и покатил туда на подключившегося в атаку крайнего защитника Дугласа Сантоса. Игрок сборной Бразилии прокинул вперед на Глушенкова, и Максим подсек мяч мимо голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева. За голом в ворота своей команды Пальцев почему-то наблюдал из центральной зоны.

В эпизоде со вторым взятием ворот, которое случилось уже в добавленное время, Валентин был на своем месте, но не сумел перекрыть передачу в центр от Педро на Глушенкова. Максим сместился чуть левее и с рикошетом послал мяч в дальний угол – 0:2! Тренерский штаб "Краснодара" пытался обратить внимание главного судьи Инала Танашева, что до гола было нарушение правил на вингере южан Батчи, но арбитр видел момент и сразу принял решение продолжить игру.

После такой слабины на правом фланге защиты Мурад Мусаев заменил Пальцева на Ваханию. Илья заметно добавил надежности и вместе с этим здорово подключался в атаку, плюс у "Краснодара" в целом наконец-то начал завязываться фирменный футбол, построенный на коротких передачах.

Было понятно, что "быки" вряд ли сдадутся, поэтому давление на ворота Адамова усилилось. Однако их пыл на 53-й минуте едва не сбил третий пропущенный мяч: отбившись, Педро классно ушел из-под опеки и покатил на Глушенкова в зону левого защитника, куда не успел вернуться Лукас Оласа. Максим пробил в Агкацева, но на подбор успел все тот же двужильный Педро. Бразилец навесил на Соболева, голкипер хозяев коснулся мяча после его удара, но сфера предательски заскочила за линию ворот.

После 0:3 вернуться в игру сложно, но "Краснодар" сделал для этого все. Буквально через пару минут команда Мусаева наконец провела атаку через короткий пас, Даниил Уткин бил в угол низом и Адамов выручил, но с добиванием Батчи уже ничего сделать не мог. Немногим позднее случился сложный эпизод с падением Глушенкова в штрафной южан после контакта с Дугласом Аугусто, однако Танашев после VAR-просмотра посчитал, что Максим сам нашел контакт с бразильцем. После игры и сам Глушенков сказал, что пенальти здесь не было.



Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

В итоге потенциальных 1:4 не случилось, зато произошло 2:3. Сработало подключение Вахании, который подобрался к штрафной, подстроился под навес и грудью скинул мяч на Джона Кордобу. Лидер атак "Краснодара" положил корпус и с разворота попал через частокол ног в сетку.

Лихой сюжет стал еще более закрученным, когда случилось удаление. По характеру игры читалось, что в равных составах команды вряд ли доиграют, вопрос был лишь в том, у кого перехлестнут эмоции. В итоге переборщил защитник "Краснодара" Витор Тормена, ударивший шипами по голени Александра Соболева. В меньшинстве "быки" продолжали пытаться бодать соперника, но избежать первого поражения в РПЛ они все же не смогли.

"Зенит" едва не потерял три очка, но все же победу не упустил. Наставник команды Сергей Семак заявил в эфире "Матч ТВ", что третий гол немного расслабил его подопечных.





Сергей Семак главный тренер ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) До пропущенного мяча играли неплохо, но дальше кто-то из ребят подсел где-то эмоционально, где-то функционально. Начался сумбур, а при 3:2 это уже нервы. Мы могли перечеркнуть все усилия, которые прилагали, но нам помогло удаление и уже смогли действовать спокойнее. До матча все хотели много голов: они и были, но для зрителей это прекрасно, а для тренеров валидол.

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев сказал журналистам, что в первом тайме его команда сыграла ниже своих возможностей.





Мурад Мусаев главный тренер ФК "Краснодар" Нужно было играть в футбол, настаивать на владении, проводить больше атак через центр. Мы действовали слишком просто, плохо справились с сильными сторонами "Зенита". Все знают, что у Глушенкова сильная левая нога, но мы упускали его в этих моментах. Во втором тайме играли хорошо, но пропустили быструю атаку, потеряли мяч, не доиграли эпизод. По второму тайму нет претензий, но так нужно играть два тайма.

Теперь в таблице РПЛ двоевластие: у "Краснодара" и "Зенита" 21 очко, однако за счет личных встреч лидером чемпионата стали петербуржцы. Как минимум до 11 октября, так как поражение черно-зеленых открыло дорогу наверх сразу двум столичным клубам – ЦСКА и "Динамо".

Команды Дмитрия Игдисамова и Сандро Шварца соответственно проведут свои игры в воскресенье: "армейцы" дома проэкзаменуют новичка РПЛ и одного из аутсайдеров чемпионата прямо сейчас – столичную "Родину", которую за несколько дней до этой игры возглавил экс-главный тренер "Ростова" Джонатан Альба. Бело-голубые же в Казани померятся силами с "Рубином". У ЦСКА и "Динамо" на данный момент по 19 очков, поэтому если оба клуба победят, то взлетят на первое-второе места. Кто из них в таком случае окажется выше, определится за счет дополнительных показателей, так как друг с другом братские команды пока еще не играли.

А вот "Спартак" свой шанс на лидерство упустил, сыграв вничью в Самаре против "Крыльев Советов" (1:1). Однако и один заработанный балл для красно-белых тут за счастье: москвичи с 24-й минуты действовали в меньшинстве после удаления голкипера Александра Максименко.

