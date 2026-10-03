Карпин – о разгроме Намибии: соперник пытался играть в футбол, но устал во втором тайме

Сборная России по футболу переиграла команду Намибии со счетом 6:0 в товарищеском матче, который состоялся в Екатеринбурге 3 октября. Для нашей команды это четвертая победа подряд, причем она забила в ворота соперников 14 безответных мячей. Об очередной крупной виктории команды Валерия Карпина расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Алексей Колчин

Сборная России по футболу продолжает коллекционировать экзотических соперников в период своего отстранения от официальных матчей. Между куда более маститыми командами Ирана (победили 2:0 в битве в Казани 29 сентября) и Нигерии (сыграем в Нижнем Новгороде 6 октября) к нам в гости приехала Намибия из второй сотни рейтинга ФИФА.

Их лучший результат – 1/8 финала Кубка Африки, причем совсем недавно – в 2024-м. Но это, скорее, исключение: в остальном "храбрые воины", как их называют болельщики, ничего выдающегося не показывали. В составе – тоже без больших звезд: сборная составлена из игроков, которые выступают на родном континенте. При этом у наставника Намибии Колина Бенджамина весомая часть карьеры прошла в Германии: как игрока в составе "Гамбурга" (даже выиграл с клубом три трофея и сыграл в Лиге чемпионов) и как тренера в команде "Мюнхен 1860".

Любопытно, что Намибия не играет дома уже пять лет из-за того, что в стране нет подходящего для международных игр стадиона. Арена в Екатеринбурге – наследие домашнего чемпионата мира 2018 года – их, конечно, поразила. Как и погода, так как холодно на Урале в начале октября даже для местных, не говоря уже о теплолюбивых африканцах.

Что до России, главный тренер сборной Валерий Карпин после битвы с Ираном основным составом дал шанс проявить себя тем, кто не имеет большого количества практики в футболке национальной команды. Плюс из-за травм из заявки вычеркнули оформившего дубль в предыдущей встрече лидера "Монако" Александра Головина, а также форварда "Краснодара" Дмитрия Воробьева и голкипера ПСЖ Матвея Сафонова.

Для сборной матч в Екатеринбурге был премьерой: в этом городе она доселе не играла ни разу. И выглядела она на радость публике: с хорошим движением, острыми подходами и эффективным прессингом. Еще до перерыва подопечные Карпина должны были забивать пачку голов, но в раме геройствовал голкипер Намибии Камаиджанда Ндисиро. Потащил опасные выстрелы капитана России в этом матче Алексея Миранчука и форварда Александра Соболева, плюс опасно, пусть и мимо створа, бил Лечи Садулаев.

Зато вингер "Ахмата" был точен на 37-й минуте, уложив мяч низом в дальний угол после быстрой комбинации у подступов к штрафной. Честно говоря, результат был ниже ожиданий, с учетом уровня соперника, но и не сказать, что в атаке сборная России была неэффективна. При этом Намибия первую половину тайма вообще не могла выйти со своей половины, так как при владении мячом тут же оказывалась под давлением, а редкие быстрые атаки соперника расходились с понятием "остро". Ближе к перерыву африканцы чуть подняли голову и даже создали неплохой момент перед самым свистком: внезапно игрок сборной Намибии оказался в одиночестве, открывшись под подачу, но пробил головой сильной мимо ворот Станислава Агкацева.

У голкипера "Краснодара" работы не было, как и у его сменщика на вторую половину встречи Антона Митрюшкина из "Локомотива". А вот их намибийский коллега после перерыва трудился как мог. Несмотря на то, что к вечеру в Екатеринбурге похолодало, сборная России наоборот разогрелась. Причем во многом за счет замен, сделанных Карпиным по ходу встречи.

Соперник, которому в таких климатических условиях и при таком уровне сопротивления стало совсем невмоготу, начал просаживаться. А где-то и откровенно не везло, как в случае с голом Данила Пруцева на 54-й минуте: полузащитник "Спартака" открылся под скидку Кирилла Глебова, которую должен был перехватывать игрок оппонента, но у него поехали ноги. Пруцев спокойно подстроился под сферу и положил ее в левый от голкипера угол – 2:0.

На 65-й Камаиджанда Ндисиро вынимал уже третий мяч из сетки. Намибия заигралась у своей штрафной и потеряла его под прессом вышедшего на замену Ивана Облякова, и перехват превратился в пас на Константина Тюкавина, который тоже попал в игру со скамейки. Лидер "Динамо" развернулся и проткнул мяч мимо вратаря.



Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Под конец африканцы бросили играть: плотность в обороне окончательно вышла из чата. Четвертый гол снова соорудили футболисты, вошедшие в матч по его ходу. Хавбек "Балтики" Максим Петров вырезал идеальный пас на вингера "Зенита" Максима Глушенкова, а он, приняв передачу в гордом одиночестве, подсек мяч над стражем ворот – 4:0 на 84-й минуте. Тут же сольный номер разыграл Кирилл Глебов: крайний полузащитник ЦСКА пошел на дриблинге в штрафную и получил по ногам. Реализовать пенальти доверили Максиму Петрову, и тот осечку не допустил.

Когда на табло 5:0, да еще и на арене в Екатеринбурге, организаторы не могли не включить "Аргентину-Ямайку" группы "Чайф". Судя по всему, предполагали, что может пригодиться.

Но Глушенков уже в добавленное время в эту смесь футбола и рок-н-ролла добавил еще и щепотку тенниса: Максим хотел забить прямым ударом с углового, а голкипер сборной Намибии то ли неудачно вынес закрученный мяч, то ли от досады намеренно вбил его в сетку. Факт в том, что счет изменился на 6:0, который и стал окончательным. Соперник же за 90 с лишним минут ни разу не пробил в створ.

Колин Бенджамин на пресс-конференции хоть и хвалил уровень сборной России, но отметил, что шесть голов – это "слишком много". Валерий Карпин во время общения с журналистами нашел такому счету вполне простое и логичное объяснение: соперник во втором тайме подустал и не выдержал навязанный ему темп.





Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу Обороняться столько времени тяжело. Соперник во втором тайме подустал, а у нас вышли свежие игроки. Все вместе сыграло свою роль. Намибия не удивила, но меня порадовало, что они не отказались от своей модели игры против соперника уровня сборной России. Под нашим прессингом они пытались выходить из обороны, и у них иногда это получалось. Для нас это информация, над чем нужно работать. Намибия пыталась играть в футбол.

После гостевого поражения в матче со сборной Египта в мае 2026-го команда Карпина снова встала на победный путь, выиграв четыре встречи подряд с общим счетом 14:0. Впереди – Нигерия в Нижнем Новгороде 6 октября: соперник куда более серьезного уровня по сравнению с Намибией, пусть тренерский штаб и вызвал на матч против сборной России состав без главных звезд.

