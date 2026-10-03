Карпин – о разгроме Намибии: соперник пытался играть в футбол, но устал во втором тайме

Сборная России по футболу переиграла команду Намибии со счетом 6:0 в товарищеском матче, который состоялся в Екатеринбурге 3 октября. Для нашей команды это четвертая победа подряд, причем она забила в ворота соперников 14 безответных мячей. Об очередной крупной виктории команды Валерия Карпина расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Сборная России по футболу продолжает коллекционировать экзотических соперников в период своего отстранения от официальных матчей. Между куда более маститыми командами Ирана (победили 2:0 в битве в Казани 29 сентября) и Нигерии (сыграем в Нижнем Новгороде 6 октября) к нам в гости приехала Намибия из второй сотни рейтинга ФИФА.
Их лучший результат – 1/8 финала Кубка Африки, причем совсем недавно – в 2024-м. Но это, скорее, исключение: в остальном "храбрые воины", как их называют болельщики, ничего выдающегося не показывали. В составе – тоже без больших звезд: сборная составлена из игроков, которые выступают на родном континенте. При этом у наставника Намибии Колина Бенджамина весомая часть карьеры прошла в Германии: как игрока в составе "Гамбурга" (даже выиграл с клубом три трофея и сыграл в Лиге чемпионов) и как тренера в команде "Мюнхен 1860".
Любопытно, что Намибия не играет дома уже пять лет из-за того, что в стране нет подходящего для международных игр стадиона. Арена в Екатеринбурге – наследие домашнего чемпионата мира 2018 года – их, конечно, поразила. Как и погода, так как холодно на Урале в начале октября даже для местных, не говоря уже о теплолюбивых африканцах.
Что до России, главный тренер сборной Валерий Карпин после битвы с Ираном основным составом дал шанс проявить себя тем, кто не имеет большого количества практики в футболке национальной команды. Плюс из-за травм из заявки вычеркнули оформившего дубль в предыдущей встрече лидера "Монако" Александра Головина, а также форварда "Краснодара" Дмитрия Воробьева и голкипера ПСЖ Матвея Сафонова.
Для сборной матч в Екатеринбурге был премьерой: в этом городе она доселе не играла ни разу. И выглядела она на радость публике: с хорошим движением, острыми подходами и эффективным прессингом. Еще до перерыва подопечные Карпина должны были забивать пачку голов, но в раме геройствовал голкипер Намибии Камаиджанда Ндисиро. Потащил опасные выстрелы капитана России в этом матче Алексея Миранчука и форварда Александра Соболева, плюс опасно, пусть и мимо створа, бил Лечи Садулаев.
Зато вингер "Ахмата" был точен на 37-й минуте, уложив мяч низом в дальний угол после быстрой комбинации у подступов к штрафной. Честно говоря, результат был ниже ожиданий, с учетом уровня соперника, но и не сказать, что в атаке сборная России была неэффективна. При этом Намибия первую половину тайма вообще не могла выйти со своей половины, так как при владении мячом тут же оказывалась под давлением, а редкие быстрые атаки соперника расходились с понятием "остро". Ближе к перерыву африканцы чуть подняли голову и даже создали неплохой момент перед самым свистком: внезапно игрок сборной Намибии оказался в одиночестве, открывшись под подачу, но пробил головой сильной мимо ворот Станислава Агкацева.
У голкипера "Краснодара" работы не было, как и у его сменщика на вторую половину встречи Антона Митрюшкина из "Локомотива". А вот их намибийский коллега после перерыва трудился как мог. Несмотря на то, что к вечеру в Екатеринбурге похолодало, сборная России наоборот разогрелась. Причем во многом за счет замен, сделанных Карпиным по ходу встречи.
Соперник, которому в таких климатических условиях и при таком уровне сопротивления стало совсем невмоготу, начал просаживаться. А где-то и откровенно не везло, как в случае с голом Данила Пруцева на 54-й минуте: полузащитник "Спартака" открылся под скидку Кирилла Глебова, которую должен был перехватывать игрок оппонента, но у него поехали ноги. Пруцев спокойно подстроился под сферу и положил ее в левый от голкипера угол – 2:0.
На 65-й Камаиджанда Ндисиро вынимал уже третий мяч из сетки. Намибия заигралась у своей штрафной и потеряла его под прессом вышедшего на замену Ивана Облякова, и перехват превратился в пас на Константина Тюкавина, который тоже попал в игру со скамейки. Лидер "Динамо" развернулся и проткнул мяч мимо вратаря.
Под конец африканцы бросили играть: плотность в обороне окончательно вышла из чата. Четвертый гол снова соорудили футболисты, вошедшие в матч по его ходу. Хавбек "Балтики" Максим Петров вырезал идеальный пас на вингера "Зенита" Максима Глушенкова, а он, приняв передачу в гордом одиночестве, подсек мяч над стражем ворот – 4:0 на 84-й минуте. Тут же сольный номер разыграл Кирилл Глебов: крайний полузащитник ЦСКА пошел на дриблинге в штрафную и получил по ногам. Реализовать пенальти доверили Максиму Петрову, и тот осечку не допустил.
Когда на табло 5:0, да еще и на арене в Екатеринбурге, организаторы не могли не включить "Аргентину-Ямайку" группы "Чайф". Судя по всему, предполагали, что может пригодиться.
Но Глушенков уже в добавленное время в эту смесь футбола и рок-н-ролла добавил еще и щепотку тенниса: Максим хотел забить прямым ударом с углового, а голкипер сборной Намибии то ли неудачно вынес закрученный мяч, то ли от досады намеренно вбил его в сетку. Факт в том, что счет изменился на 6:0, который и стал окончательным. Соперник же за 90 с лишним минут ни разу не пробил в створ.
Колин Бенджамин на пресс-конференции хоть и хвалил уровень сборной России, но отметил, что шесть голов – это "слишком много". Валерий Карпин во время общения с журналистами нашел такому счету вполне простое и логичное объяснение: соперник во втором тайме подустал и не выдержал навязанный ему темп.
После гостевого поражения в матче со сборной Египта в мае 2026-го команда Карпина снова встала на победный путь, выиграв четыре встречи подряд с общим счетом 14:0. Впереди – Нигерия в Нижнем Новгороде 6 октября: соперник куда более серьезного уровня по сравнению с Намибией, пусть тренерский штаб и вызвал на матч против сборной России состав без главных звезд.