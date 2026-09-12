Семак ответил на предложение "Зениту" вмешиваться в назначение судей на матчи РПЛ

Московский "Локомотив" на выезде уступил "Зениту" из Санкт-Петербурга со счетом 1:2 в матче 8-го тура Альфа банк Российской Премьер-лиги 12 сентября. "Железнодорожники" забили первыми, но растеряли преимущество и продолжают пребывать внизу турнирной таблицы. Об очередной битве столицы и Санкт-Петербурга расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Москва) – 2:1 (0:1)

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Голы: Андраде, 47, Луис Энрике, 70 – Руденко, 18.

"Зенит": Адамов, Дивеев, Вега, Алип, Андраде (Караваев, 65), Карпукас (Педро, 65), Джон Джон (Кондаков, 80), Луис Энрике, Барриос, Глушенков (Дуглас Сантос, 80), Соболев (Аугусто, 89).

"Локомотив": Митрюшкин, Морозов, Сильянов, Ненахов, Фассон (Раков, 80), Еремеев, Титков (Мостовой, 83), Бакаев (Пиняев, 72), Бабкин, Комличенко, Руденко.

Предупреждения: Морозов, 75; Алип, 76; Мостовой, 90+.

Посещаемость: 28 577 зрителей.

"Зенит" и "Локомотив" к очному противостоянию в 8-м туре подошли на разных полюсах таблицы: петербуржцы под руководством Сергея Семака набрали 12 очков и занимали 5-е место, а вот москвичи Михаила Галактионова были 13-ми с 6-ю баллами.

При этом оба клуба на старте сезона находятся под шквалом критики: сине-бело-голубые туром ранее проиграли дома ЦСКА 1:2 и это было уже третье поражение за 7 туров, в том время как за весь прошлый сезон их было всего два. Да и игра "Зенита" в прошлых встречах далеко не всегда была яркой и результативной, несмотря на самый дорогой состав в РПЛ. "Локо" же завалил начало сезона на фоне болезненных трансферов своих лидеров на выход, и лишь в 7-м туре одержал первую победу в сезоне – над "Балтикой" в Калининграде со счетом 1:0.

Под конец трансферного окна, которое завершилось 11 сентября, "Локомотив" сумел оформить пару сделок. Причем одна из них – из "Зенита": Андрей Мостовой уже успел отыграть одну встречу за красно-зеленых и забил единственный победный гол в ворота "Балтики". Еще одним новичком стал полузащитник все тех же калининградцев Николай Титков, который был заметной фигурой в конструкции Андрея Талалаева. Любопытно, что оба – воспитанники академии "Локо", вернувшиеся в родные просторы. Но если Титков попал в основу на битву с "Зенитом", а вот Мостовой оказался на скамейке.

Одновременно с этим против бывшего клуба в старте вышел Артем Карпукас, который стал одним из главных трансферов "Зенита" в летнее межсезонье. В свое время он был частью того "Локомотива", который одержал последнюю на момент 12 сентября 2026 года победу на поле в Петербурге в РПЛ: было это в сентябре 2023-го, а гол и голевую в той встрече в составе красно-зеленых сделал ныне футболист сине-бело-голубых Максим Глушенков.

При этом "Локо" продолжает испытывать кадровые проблемы: наконец-то поправился форвард Николай Комличенко, которого так не хватало с учетом трансфера Дмитрия Воробьева в "Краснодар", однако вне заявки на матч с "Зенитом" оказались основные защитники Сесар Монтес и Жерзино Ньямси, плюс травму давно получил еще один игрок обороны Георгий Джикия. Правда, сине-бело-голубые пока лишены Вендела, без которого представить полузащиту команды Семака практически невозможно, а также ключевого игрока фланга Густаво Мантуана.

"Зенит" лучшего образца показал себя в первом тайме матча с ЦСКА: мощный прессинг, хороший контроль мяча, уйма моментов. Против "Локо" от всего этого осталось разве что давление, но не в пример тому, что было с "армейцами". Создавать же впереди команде Семака удавалось полушансы, а не шансы: всего один удар в створ, да и тот, с которым голкипер уровня Антона Митрюшкина справится без лишнего труда. Он в первых турах решал задачки куда более серьезные.

В остальном же – блеклость. Неплохие выстрелы в исполнении Глушенкова и Александра Соболева из пределов штрафной, но мимо рамки, попытки растянуть оборону "Локомотива" за счет сваливания игры на фланги большого успеха не приносили. Мягко говоря, неубедительно для действующего чемпиона.

При этом "Зенит" пожаловался на судей, к которым у сине-бело-голубых регулярно возникают претензии, особенно после проигранных встреч (порой не безосновательно). Первый спорный эпизод – в самом начале игры мяч во время верховой дуэли опустился на руку полузащитнику москвичей Сергею Бабкину (еще одному новичку команды), и главный арбитр Никита Новиков, для которого это только второй топ-матч в карьере, продолжил игру.

Во втором гости забили гол: на 18-й минуте хавбек "Локо" Илья Еремеев в жестком подкате отобрал мяч у Вильмара Барриоса, сферу подобрал Бабкин и перевел налево на Александра Руденко, который блестяще пробил в дальний угол мимо замершего в створе голкипера "Зенита" Дениса Адамова – 1:0 в пользу "железнодорожников". Хозяева вывалили на Новикова уйму претензий за эпизод с колумбийцем, так как, по их мнению, игры в мяч со стороны Еремеева не было и близко. Но судьи все посмотрели: получается, чисто.

При этом в моменте с голом "Локомотив" ударил "Зениту" в больное место: за зону правого защитника в отсутствии Мантуана был призван отвечать номинально центральный игрок обороны Кевин Андраде, который рядом с Руденко не возник, бросив свою территорию ответственности. Собственно, подобное с ним происходило не раз, просто это не заканчивалось так плачевно. Команда Михаила Галактионова выждала ошибку соперника и воспользовалась ей на 100 процентов.

Но в самом начале второй половины встречи колумбийский защитник частично реабилитировался за прежние просчеты. "Железнодорожники" уже вроде отбились после розыгрыша штрафного в исполнении "Зенита", но проход Глушенкова вдоль штрафной и удар с нерабочей правой придал атаке вторую жизнь. Серия рикошетов, мяч доходит до Андраде, который очутился на линии офсайда и пробил точно в сетку – 1:1.

После моменты были у обеих команд, Адамов и Митрюшкин совершили по парочке очень важных сейвов, но ключевой ход в матче сделал Семак, выпустив Педро вместо Карпукаса. Бразилец моментально взял на себя функции мотора атак и диспетчера, и в конечном итоге организовал победный гол. Но сделал это не самым типичным для него образом: бразилец с ростом в 170 сантиметров в центре поля подстроился под летящий с неба мяч и головой боднул его в сторону Луиса Энрике. Получился блестящий пас на ход, Энрике убежал от всех и подкинул мяч над Митрюшкиным – 2:1 уже в пользу сине-бело-голубых.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Забив, "Зенит" сыграл по счету и довел матч до победы. Мостовой в итоге появился в составе "Локо" на последние минут 15, но запомнился разве что желтой карточкой за фол на Барриосе. Красно-зеленые весь матч играли дисциплинированно, спокойно, фрагментами весьма успешно включали прессинг на чужой половине поля и периодически организовывали кружевные атаки, но вновь – поражение, уже четвертое в восьми матчах РПЛ при одной победе.

Михаил Галактионов сказал на пресс-конференции, что команда после турбулентного периода потихоньку "склеивается". За игру он команду поблагодарил, но счет, само собой, никого не устраивает.





Михаил Галактионов главный тренер ФК "Локомотив" (Москва) Уже по ходу этого сезона команда потеряла ведущих футболистов. Это сказывается на команде: ни в коем случае не говорю, что это одна причина, но это один из главных факторов. "Склеиваемся", перестраиваем команду на ходу, хотя должны были заниматься этим немного раньше. Сейчас футболисты у нас есть, но итоги трансферной кампании подведем внутри. Будем поправлять ситуацию, необходимо стабилизировать качество игры. Если будем действовать правильно, структурно, "Локомотив" всегда выходил из разных тупиковых ситуаций.

"Зенит" же сумел исправиться за прошлый домашний матч с ЦСКА. Сергей Семак в беседе с журналистами проводил немало параллелей с битвой против красно-синих.





Сергей Семак главный тренер ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) Снова у нас большое преимущество и много моментов в первом тайме, но не забили. Такой же по характеру матч, как с ЦСКА, и в обеих играх в итоге пропускали мы: в одной с пенальти, в другой один удар – один гол. Во втором тайме забили быстрый гол, местами игра была достаточно нервная, моменты были и у нас, и у "Локомотива". Итоговый счет нас устраивает, победа заслуженная.

При этом, как и предполагал выше, Семак говорил о судействе: довольно осторожно, но тем не менее. Один из журналистов даже предложил "Зениту" как-то вмешаться в процесс назначения судей, чтобы на топ-матчи ставили более опытных арбитров.

"Я не занимаюсь назначением судей. Сегодня было достаточно спорных моментов, с которыми будут разбираться соответствующие инстанции. К примеру, в моменте с забитым голом "Локомотива": в аналогичном эпизоде Нуралы Алип чисто играет в мяч, но ему дается желтая карточка. Смотрите сами, я не буду комментировать. Официальное заключение будет со стороны тех людей, которые отвечают за разбор судейских ошибок", – высказался главный тренер петербуржцев.

За счет победы "Зенит" немного поправил турнирное положение, набрав 15 очков и переместившись на третье место как минимум до матчей прямых конкурентов в лице "Спартака" и столичного "Динамо". "Локомотив" же пока остался на 13-й строчке с 6-ю баллами, но рискует опуститься на 14-е, если тольяттинский "Акрон" вдруг внезапно переиграет на выезде нынешнего лидера чемпионата "Краснодар", который в сезоне пока не проиграл никому.

