Семак раскритиковал судейство после поражения "Зенита" в матче с ЦСКА в РПЛ

Московский ЦСКА на выезде одержал победу над "Зенитом" из Санкт-Петербурга со счетом 2:1 в матче 7-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги 5 сентября. Причем победный мяч "армейцы", которые почти 90 с лишним минут провели в обороне, вколотили на самых последних секундах встречи. О в чем-то нелогичной, но яркой игре расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1)

Фото: РИА Новости/Николай Полинин

Голы: Соболев, 84 – Обляков, 45+ (с пенальти), 90+.

"Зенит": Адамов, Андраде, Алип, Вега (Дуглас Сантос, 64), Барриос (Педро, 64), Луис Энрике (Ерохин, 89), Джон Джон (Аугусто, 73), Мантуан (Волков, 46), Карпукас, Соболев, Глушенков.

ЦСКА: Тороп, Матеус Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Аззи (Фиров, 80), Абдулкадыров, Данилов, Обляков, Глебов, Кисляк, Лусиано (Мусаев, 68).

Предупреждения: Жоао Виктор, 7; Глебов, 19; Абдулкадыров, 30; Андраде, 42; Соболев, 45+; Глушенков, 46; Алип, 89.

Посещаемость: 32 735 зрителей.

"Зенит" и ЦСКА к 7-му туру РПЛ подошли с одинаковым количеством набранных очков – по 12. При этом петербуржцы расположились в таблице на третьем месте, в то время как москвичи на четвертом по причине дополнительных показателей. Правда, есть одно очень важное отличие: красно-синие до матча на берегах Невы были одной из двух команд, которая в чемпионате не потерпела ни одного поражения – три победы и три ничьи. У хозяев же в пассиве уже два поражения при четырех победах.

Обе команды перед очной встречей понесли серьезные потери. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не мог рассчитывать на полузащитника Вендела, который получил травму, и экс-защитника "армейцев" Игоря Дивеева, схлопотавшего дисквалификацию. А вот наставник красно-синих Дмитрий Игдисамов лишился сразу четверых футболистов. Всех – по причине травм разной степени серьезности: в лазарете вратарь Игорь Акинфеев, защитники Мойзес и Милан Гайич, а также полузащитник Дмитрий Баринов.

В то же время столичный клуб на неделе сделал долгожданный трансфер в поле: крайний защитник с сумасшедшей скоростью и цепким отбором Мохамед Аззи сменил махачкалинское "Динамо" на ЦСКА и сразу же попал в старт на матч с "Зенитом". Петербуржцы же наоборот, отпустили игрока: Андрей Мостовой, который в последнее время застрял на скамейке запасных, поехал за игровой практикой в терпящий бедствие в начале сезона "Локомотив". При этом сорвался трансфер Луиса Энрике в итальянскую "Рому", и вместо Рима 5 сентября он оказался на поле петербургского Колизея.

Игдисамов против "Зенита" избрал более оборонительный вариант состава с тремя центральными защитниками, с расчетом на быстрые контратаки. Благо, в составе ЦСКА есть кому дать хорошую скорость впереди. Семак же из-за дисквалификации Дивеева и отсутствия в старте Нино выпустил запасную пару в центре обороны в лице Кевина Андраде и Нуралы Алипа. Автоматом вырисовывалась интрига: как соперники сыграют друг против друга на своей половине поля.

ЦСКА в первом тайме в защите выглядел неважно: даже тройка центральных и двойка фланговых игроков обороны не смогли сдержать атакующий потенциал "Зенита", который выдал один из лучших для себя отрезков в сезоне. Три железобетонных момента: Кевин Андраде и Максим Глушенков проверили на прочность перекладину ворот домашнего стадиона, Александр Соболев чудом не забил после прострела Луиса Энрике – мяч улетел над каркасом. Парочку сейвов совершил и голкипер "армейцев" Владислав Тороп. Пятерка защитников просто не справлялась с перемещениями сине-бело-голубых.

Расчет на быстрые атаки у ЦСКА тоже не сработал: Лусиано несколько подходов откровенно затормозил, передержав мяч, фланги в лице Кирилла Глебова и Данила Кругового работали вхолостую, а подключения крайних защитников Аззи и Рейса не давали остроты. При этом гостям удавалось временами "сушить" игру за счет контроля мяча, но владение не перерастало в голевые моменты.

Игра была жесткой и местами даже агрессивной: уже на 7-й минуте защитник ЦСКА Жоао Виктор едва не подрался с Сергеем Семаком, который зачем-то забрал у бразильца мяч и пошел на конфликт в попытке его удержать. Наставник "Зенита" настолько взбесился, что минут на 5 удалился в раздевалку перевести дух. На нервах были все – в том числе Александр Соболев, который в итоге проявил к москвичам невиданную щедрость еще раз. Мало того, что не забил из убойной позиции, так еще и во время единственного розыгрыша стандарта в первом тайме в исполнении "армейцев" ударил локтем в лицо Джамалутдину Абдулкадырову.

После VAR-просмотра главный судья Андрей Прокопов, для которого матч такого уровня стал первым в карьере, показал на 11 метров. Капитан ЦСКА Иван Обляков с точки ударил неотразимо для гоклипера "Зенита" Дениса Адамова – 1:0, внезапно в пользу красно-синих.

Однако "армейцы" столкнулись с еще одной серьезной проблемой: за первый тайм желтые карточки получили сразу два из трех центральных защитников – Жоао Виктор и Абдулкадыров. Однако оба, да и все остальные вторую половину встречи отработали куда более дисциплинированно. Характер игры не изменился: "Зенит" давил, выискивал бреши в насыщенной обороне ЦСКА, но подстраховка у красно-синих начала работать куда более качественно. Хозяева начали уставать, но идти в атаку большими силами в попытке отыграться, и для гостей стало открываться больше зон для быстрых отрывов. Мобильности впереди добавила и замена Лусиано на Тамерлана Мусаева, который добавил атаке ЦСКА мощи и скорости.

"Зенит" все же выцепил ошибку москвичей у своих ворот, и нельзя не отметить исполнительское мастерство петербуржцев. Затяжная атака на 84-й минуте, Луис Энрике грузил в штрафную под давлением, а Соболев под сопротивлением бил – но как он попал! Головой по дуге за шиворот Торопу, чем сравнял счет.

ЦСКА был в шаге от того, чтобы задрожать, на тоненького в последние секунды встречи был эпизод, где, как показалось, Матеус Рейс ударил Соболева рукой в лицо, но ни рефери в поле, ни у мониторов пенальти не увидели. И после этого "Зенит" аж дважды провалился в обороне. Для начала вышедший на замену Имран Фиров не успел замкнуть прострел на пустой створ Кирилла Глебова. Затем сине-бело-голубые пытались организовать контратаку, но блестящий отбор запустил забег "армейцев" вторым темпом. Прострел слева на Глебова, тот на паузе бил наверняка, однако Адамов чудом выгреб мяч из створа, но в сетку его все же дослал Обляков, оформивший дубль. На табло бежала уже 99 минута встречи.



Фото: РИА Новости/Николай Полинин

Во многом нелогичная, но все же волевая победа ЦСКА. Команда Дмитрия Игдисамова учла ошибки первой половины встречи и сумела реализовать те редкие шансы, что возникали у нее самой. Наставник красно-синих отметил на пресс-конференции, что его подопечные выполнили план на игру на 100 процентов.





Дмитрий Игдисамов главный тренер ПФК ЦСКА (Москва) Победа дорогого стоит, но это только один из матчей, и все еще впереди. Это приятная победа, на характере. Модель в три центральных защитника сыграла против "Зенита", будем ли мы применять ее дальше, не скажу. Пенальти в ворота "Зенита"? Я не обладаю должной квалификацией, если судьи так решили, значит, так решили. Почему не поставили пенальти в похожей ситуации в ворота ЦСКА? Возможно, арбитры решили, что Рейса подтолкнули перед тем, как он попал Соболеву в голову. И там и локтя-то не было. Но, честно говоря, я путаюсь в трактовках: любую руку можно оправдать и за любую же можно поставить пенальти. Поэтому воздержусь от оценок судейства.

"Зенит" же проиграл уже третий матч за семь туров РПЛ: причем за весь прошлый чемпионский сезон петербуржцы терпели фиаско в Премьер-лиге всего дважды. После столь неудачной развязки главный тренер хозяев в разговоре с журналистами подчеркнул, что его команда контролировала весь матч, кроме отрезка в той самой роковой концовке.





Сергей Семак главный тренер ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) Эпизод с пенальти? В одной ситуации за удар локтем ставится пенальти, но почему это не происходит в другой, даже более очевидной? Конечно, судейский департамент найдет кучу причин, но мы с вами здравомыслящие люди, кто-то из вас (обращается к журналистам. – Прим. ред.) может ответить на этот вопрос? У меня нет ответа. Не понимаю этого решения. ЦСКА оборонялся очень низко и большим количеством, и пространства практически не было. Но даже по такой игре мы его находили, создали много моментов, редко, когда их столько. Дело только в том, что команда соперника играла глубоко.

После победы в Петербурге ЦСКА как минимум до воскресенья поднялся на второе место в таблице, заработав 15 очков. Лидером же в любом случае останется "Краснодар", который хоть и не выиграл в Самаре у "Крыльев Советов" (2:2), прервав серию из шести побед подряд в чемпионате, но и не проиграл. Таким образом, во главе таблицы – две команды, все еще не знающие поражений в РПЛ.

"Зенит" же из-за столь неуверенного старта мало того, что отстал от "Краснодара" уже на 7 очков, так еще и рискует отпустить на 4 "Спартак", если красно-белые переиграют столичное "Динамо" 6 сентября. Причем попутно подопечные Хуана Карлоса Карседо могут обойти в таблице и ЦСКА, так что результат старейшего дерби страны будет очень значимым во всех отношениях.

