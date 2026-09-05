Семак раскритиковал судейство после поражения "Зенита" в матче с ЦСКА в РПЛ

Московский ЦСКА на выезде одержал победу над "Зенитом" из Санкт-Петербурга со счетом 2:1 в матче 7-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги 5 сентября. Причем победный мяч "армейцы", которые почти 90 с лишним минут провели в обороне, вколотили на самых последних секундах встречи. О в чем-то нелогичной, но яркой игре расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Зенит" (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1)
Голы: Соболев, 84 – Обляков, 45+ (с пенальти), 90+.
"Зенит": Адамов, Андраде, Алип, Вега (Дуглас Сантос, 64), Барриос (Педро, 64), Луис Энрике (Ерохин, 89), Джон Джон (Аугусто, 73), Мантуан (Волков, 46), Карпукас, Соболев, Глушенков.
ЦСКА: Тороп, Матеус Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Аззи (Фиров, 80), Абдулкадыров, Данилов, Обляков, Глебов, Кисляк, Лусиано (Мусаев, 68).
Предупреждения: Жоао Виктор, 7; Глебов, 19; Абдулкадыров, 30; Андраде, 42; Соболев, 45+; Глушенков, 46; Алип, 89.
Посещаемость: 32 735 зрителей.
"Зенит" и ЦСКА к 7-му туру РПЛ подошли с одинаковым количеством набранных очков – по 12. При этом петербуржцы расположились в таблице на третьем месте, в то время как москвичи на четвертом по причине дополнительных показателей. Правда, есть одно очень важное отличие: красно-синие до матча на берегах Невы были одной из двух команд, которая в чемпионате не потерпела ни одного поражения – три победы и три ничьи. У хозяев же в пассиве уже два поражения при четырех победах.
Обе команды перед очной встречей понесли серьезные потери. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не мог рассчитывать на полузащитника Вендела, который получил травму, и экс-защитника "армейцев" Игоря Дивеева, схлопотавшего дисквалификацию. А вот наставник красно-синих Дмитрий Игдисамов лишился сразу четверых футболистов. Всех – по причине травм разной степени серьезности: в лазарете вратарь Игорь Акинфеев, защитники Мойзес и Милан Гайич, а также полузащитник Дмитрий Баринов.
В то же время столичный клуб на неделе сделал долгожданный трансфер в поле: крайний защитник с сумасшедшей скоростью и цепким отбором Мохамед Аззи сменил махачкалинское "Динамо" на ЦСКА и сразу же попал в старт на матч с "Зенитом". Петербуржцы же наоборот, отпустили игрока: Андрей Мостовой, который в последнее время застрял на скамейке запасных, поехал за игровой практикой в терпящий бедствие в начале сезона "Локомотив". При этом сорвался трансфер Луиса Энрике в итальянскую "Рому", и вместо Рима 5 сентября он оказался на поле петербургского Колизея.
Игдисамов против "Зенита" избрал более оборонительный вариант состава с тремя центральными защитниками, с расчетом на быстрые контратаки. Благо, в составе ЦСКА есть кому дать хорошую скорость впереди. Семак же из-за дисквалификации Дивеева и отсутствия в старте Нино выпустил запасную пару в центре обороны в лице Кевина Андраде и Нуралы Алипа. Автоматом вырисовывалась интрига: как соперники сыграют друг против друга на своей половине поля.
ЦСКА в первом тайме в защите выглядел неважно: даже тройка центральных и двойка фланговых игроков обороны не смогли сдержать атакующий потенциал "Зенита", который выдал один из лучших для себя отрезков в сезоне. Три железобетонных момента: Кевин Андраде и Максим Глушенков проверили на прочность перекладину ворот домашнего стадиона, Александр Соболев чудом не забил после прострела Луиса Энрике – мяч улетел над каркасом. Парочку сейвов совершил и голкипер "армейцев" Владислав Тороп. Пятерка защитников просто не справлялась с перемещениями сине-бело-голубых.
Расчет на быстрые атаки у ЦСКА тоже не сработал: Лусиано несколько подходов откровенно затормозил, передержав мяч, фланги в лице Кирилла Глебова и Данила Кругового работали вхолостую, а подключения крайних защитников Аззи и Рейса не давали остроты. При этом гостям удавалось временами "сушить" игру за счет контроля мяча, но владение не перерастало в голевые моменты.
Игра была жесткой и местами даже агрессивной: уже на 7-й минуте защитник ЦСКА Жоао Виктор едва не подрался с Сергеем Семаком, который зачем-то забрал у бразильца мяч и пошел на конфликт в попытке его удержать. Наставник "Зенита" настолько взбесился, что минут на 5 удалился в раздевалку перевести дух. На нервах были все – в том числе Александр Соболев, который в итоге проявил к москвичам невиданную щедрость еще раз. Мало того, что не забил из убойной позиции, так еще и во время единственного розыгрыша стандарта в первом тайме в исполнении "армейцев" ударил локтем в лицо Джамалутдину Абдулкадырову.
После VAR-просмотра главный судья Андрей Прокопов, для которого матч такого уровня стал первым в карьере, показал на 11 метров. Капитан ЦСКА Иван Обляков с точки ударил неотразимо для гоклипера "Зенита" Дениса Адамова – 1:0, внезапно в пользу красно-синих.
Однако "армейцы" столкнулись с еще одной серьезной проблемой: за первый тайм желтые карточки получили сразу два из трех центральных защитников – Жоао Виктор и Абдулкадыров. Однако оба, да и все остальные вторую половину встречи отработали куда более дисциплинированно. Характер игры не изменился: "Зенит" давил, выискивал бреши в насыщенной обороне ЦСКА, но подстраховка у красно-синих начала работать куда более качественно. Хозяева начали уставать, но идти в атаку большими силами в попытке отыграться, и для гостей стало открываться больше зон для быстрых отрывов. Мобильности впереди добавила и замена Лусиано на Тамерлана Мусаева, который добавил атаке ЦСКА мощи и скорости.
"Зенит" все же выцепил ошибку москвичей у своих ворот, и нельзя не отметить исполнительское мастерство петербуржцев. Затяжная атака на 84-й минуте, Луис Энрике грузил в штрафную под давлением, а Соболев под сопротивлением бил – но как он попал! Головой по дуге за шиворот Торопу, чем сравнял счет.
ЦСКА был в шаге от того, чтобы задрожать, на тоненького в последние секунды встречи был эпизод, где, как показалось, Матеус Рейс ударил Соболева рукой в лицо, но ни рефери в поле, ни у мониторов пенальти не увидели. И после этого "Зенит" аж дважды провалился в обороне. Для начала вышедший на замену Имран Фиров не успел замкнуть прострел на пустой створ Кирилла Глебова. Затем сине-бело-голубые пытались организовать контратаку, но блестящий отбор запустил забег "армейцев" вторым темпом. Прострел слева на Глебова, тот на паузе бил наверняка, однако Адамов чудом выгреб мяч из створа, но в сетку его все же дослал Обляков, оформивший дубль. На табло бежала уже 99 минута встречи.
Во многом нелогичная, но все же волевая победа ЦСКА. Команда Дмитрия Игдисамова учла ошибки первой половины встречи и сумела реализовать те редкие шансы, что возникали у нее самой. Наставник красно-синих отметил на пресс-конференции, что его подопечные выполнили план на игру на 100 процентов.
"Зенит" же проиграл уже третий матч за семь туров РПЛ: причем за весь прошлый чемпионский сезон петербуржцы терпели фиаско в Премьер-лиге всего дважды. После столь неудачной развязки главный тренер хозяев в разговоре с журналистами подчеркнул, что его команда контролировала весь матч, кроме отрезка в той самой роковой концовке.
После победы в Петербурге ЦСКА как минимум до воскресенья поднялся на второе место в таблице, заработав 15 очков. Лидером же в любом случае останется "Краснодар", который хоть и не выиграл в Самаре у "Крыльев Советов" (2:2), прервав серию из шести побед подряд в чемпионате, но и не проиграл. Таким образом, во главе таблицы – две команды, все еще не знающие поражений в РПЛ.
"Зенит" же из-за столь неуверенного старта мало того, что отстал от "Краснодара" уже на 7 очков, так еще и рискует отпустить на 4 "Спартак", если красно-белые переиграют столичное "Динамо" 6 сентября. Причем попутно подопечные Хуана Карлоса Карседо могут обойти в таблице и ЦСКА, так что результат старейшего дерби страны будет очень значимым во всех отношениях.
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