"Локомотив" установил клубный антирекорд, одержав 0 побед в 8 первых матчах сезона

Московское "Динамо" на выезде одержало победу над столичным "Локомотивом" со счетом 1:0 в матче 6-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги 29 августа. Таким образом, "железнодорожники" выдали худший старт сезона в истории клуба, не выиграв ни одну из первых восьми встреч. Все подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.
"Локомотив" (Москва) – "Динамо" (Москва) – 0:1 (0:0)
Голы: Осипенко, 73 (с пенальти).
"Локомотив": Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Джикия (Морозов, 46), Фассон, Еремеев (Коваленко, 81), Годяев (Бакаев, 73), Бабкин, Руденко, Раков (Голубев, 89), Пиняев (Салтыков, 89).
"Динамо": Расулов, Дэвид Рикардо, Осипенко, Рубенс, Касерес, Миранчук (Чавес, 52), Глебов, Бителло, Гладышев, Сергеев (Маричаль, 87), Артур Гомес (Маринкин, 65).
Предупреждения: Годяев, 26; Монтес, 85; Бакаев, 90+; Дэвид Рикардо, 90+.
Посещаемость: 16 154 зрителя.
Дерби команд в стадии перестройки. "Локомотив" распродал своих лидеров, но Михаил Галактионов продолжает рулить с тренерской скамейки. "Динамо" же стабильно по составу, однако в межсезонье заниматься созданием нового образа команды позвали Сандро Шварца.
Как показала практика, второй подход пока работает несколько лучше первого. Бело-голубые после первых 5 туров шли на седьмом месте с 7-ю очками, красно-зеленые – на 14-м с 3-мя. Более того, "железнодорожники" оказались в числе трех команд, которые пока не одержали ни одной победы в РПЛ. Причем две другие – куда более скромные в плане бюджета "Акрон" и "Факел". Да и в Кубке у "Локо" пока два поражения, пусть и одно в серии пенальти.
Более того, в отличие от Галактионова, Шварц, если верить слухам, вот-вот получит топ-усиление: из чемпионата Бразилии в "Динамо" вроде как едут вингеры Матеус Мартинс и Гонсало Плата, за которых в сумме москвичи должны заплатить более 15 миллионов евро. "Локо" такие деньги за новичков не платит давно, и даже после выгодных продаж Алексея Батракова, Дмитрия Воробьева и Артема Карпукаса почти на 40 миллионов евро клуб раскошеливаться не собирается. В приоритете – россияне из числа свободных агентов и игроков с относительно невысоким ценником, плюс собственные воспитанники, которые стали получать намного больше времени на поле.
Футбол в первом тайме тоже был "перестроечным": "Динамо" лучше контролировало мяч, но на полную голкипер "Локо" Антон Митрюшкин в работу не включался. На его счету пара дежурных сейвов, а большего соперник ему и не предложил. До Ивана Сергеева, подменившего в старте получившего повреждение на тренировке Константина Тюкавина, мяч доходил не так часто, как ему наверняка хотелось бы.
Хозяева же больше времени проводили на своей половине с редкими выбросами в контратаку. При этом Галактионов применил расстановку без ярко выраженного центрфорварда: позиция проблемная из-за продажи Дмитрия Воробьева и травмы Николая Комличенко, а игравший в предыдущей встрече с ЦСКА Руслан Мялковский своими действиями тренерский штаб не убедил. Поэтому против "Динамо" на острие поочередно оказывались номинальные вингеры Сергей Пиняев и Александр Руденко. Пара неплохих атак прошла через левый фланг, однако вратарь гостей Курбан Расулов серьезных ошибок не допустил.
Далеко не идеальный (а временами откровенно скучный) футбол в исполнении обеих команд до перерыва. Таковым он был и в тайме втором, но уже со смещением акцентов: теперь "Локомотив" чаще напрягал оборону "Динамо", правда, защита отработала образцово. Особенно стоит отметить пару центральных защитников в лице Максима Осипенко и Дэвида Рикардо, которая сняла весь верх и выносила из штрафной все, что в нее летело.
Кроме того, без мяча у бело-голубых было больше возможностей показать прессинг, который является одной из фишек футбола Шварца. Под давлением "Локомотив" действовал не слишком уверенно, и допустил роковую ошибку в районе 70-й минуты. Красно-зеленые потеряли мяч на своей половине, "Динамо" быстро доставило его в штрафную, где защитник Сесар Монтес чуть подсек Ярослава Гладышева. Касание было едва заметным, но достаточным для главного судьи Ивана Абросимова, чтобы поставить пенальти в ворота Митрюшкина. Решение спорное, но VAR-комната его подтвердила: приговор в действие привел Осипенко – 1:0 в пользу "Динамо".
"Локомотив", как всегда, пытался спасти ситуацию на характере, не жалея ни себя, ни оппонентов. В добавленное время Монтес в попытке достать прострел Александра Руденко так жестко влетел в Расулова, что голкиперу бело-голубых пришлось перебинтовать голову и надеть защитный шлем. Жертвы оказались не напрасны: "Динамо" пусть и с большим трудом, но одержало победу, которая стала для них второй подряд в чемпионате.
После игры Сандро Шварц в эфире "Матч ТВ" назвал прошедшую игру очень сложной, но другой в дерби она и быть не могла.
"Локомотив" же проиграл вторую встречу подряд в РПЛ и заодно официально выдал худший старт в истории клуба. Восемь матчей с учетом Кубка – ноль побед при трех ничьих и пяти поражениях: абсолютная катастрофа. В 1996-м году виктория пришла к красно-зеленым как раз в восьмой игре сезона, но на сей раз депрессивная серия продлится как минимум до девятой.
При этом ни Михаила Галактионова, ни команду упрекнуть особо и не в чем: "Локо" бьется до конца, доставляет соперникам немало проблем. Однако потери слишком весомы, а пришедшие летом игроки пока не помогают.
Главный тренер "железнодорожников" в эфире "Матч ТВ" вновь заговорил о том, что имеющегося ресурса на данный момент недостаточно для изменения ситуации.
По итогам субботы "Динамо" набрало 10 очков и ворвалось в топ-5, однако уже в воскресенье вновь может выпасть из пятерки, если конкуренты в лице махачкалинского "Динамо" и "Балтики" не растеряют очки с "Рубином" и "Родиной" соответственно. Впереди у команды Шварца две домашние встречи: с "Ахматом" в Кубке 3 сентября и в РПЛ со "Спартаком" 6-го.
"Локомотив" же так и остался на 14-й строчке рядом с зоной прямого вылета из элитного дивизиона. "Акрон" и "Факел" москвичей туда в 6-м туре не скинут, так как уже провели свои матчи: первые дома внезапно сыграли вничью с ЦСКА 2:2, а вторые из-за спорного пенальти в концовке уступили в родных стенах "Зениту" 0:1.
Далее у команды Галактионова кубковый вояж в Самару в гости к "Акрону" 1 сентября, а вот затем в РПЛ – "Балтика" 6-го и "Зенит" 12-го. Причем и эти встречи "железнодорожники" проведут на поле соперников. Огромный риск увязнуть в подвале таблицы еще сильнее, особенно если реальное усиление не подъедет до конца трансферного окна, которое в России закроется 11 сентября.