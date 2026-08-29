"Локомотив" установил клубный антирекорд, одержав 0 побед в 8 первых матчах сезона

Московское "Динамо" на выезде одержало победу над столичным "Локомотивом" со счетом 1:0 в матче 6-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги 29 августа. Таким образом, "железнодорожники" выдали худший старт сезона в истории клуба, не выиграв ни одну из первых восьми встреч. Все подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Локомотив" (Москва) – "Динамо" (Москва) – 0:1 (0:0)

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Голы: Осипенко, 73 (с пенальти).

"Локомотив": Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Джикия (Морозов, 46), Фассон, Еремеев (Коваленко, 81), Годяев (Бакаев, 73), Бабкин, Руденко, Раков (Голубев, 89), Пиняев (Салтыков, 89).

"Динамо": Расулов, Дэвид Рикардо, Осипенко, Рубенс, Касерес, Миранчук (Чавес, 52), Глебов, Бителло, Гладышев, Сергеев (Маричаль, 87), Артур Гомес (Маринкин, 65).

Предупреждения: Годяев, 26; Монтес, 85; Бакаев, 90+; Дэвид Рикардо, 90+.

Посещаемость: 16 154 зрителя.

Дерби команд в стадии перестройки. "Локомотив" распродал своих лидеров, но Михаил Галактионов продолжает рулить с тренерской скамейки. "Динамо" же стабильно по составу, однако в межсезонье заниматься созданием нового образа команды позвали Сандро Шварца.

Как показала практика, второй подход пока работает несколько лучше первого. Бело-голубые после первых 5 туров шли на седьмом месте с 7-ю очками, красно-зеленые – на 14-м с 3-мя. Более того, "железнодорожники" оказались в числе трех команд, которые пока не одержали ни одной победы в РПЛ. Причем две другие – куда более скромные в плане бюджета "Акрон" и "Факел". Да и в Кубке у "Локо" пока два поражения, пусть и одно в серии пенальти.

Более того, в отличие от Галактионова, Шварц, если верить слухам, вот-вот получит топ-усиление: из чемпионата Бразилии в "Динамо" вроде как едут вингеры Матеус Мартинс и Гонсало Плата, за которых в сумме москвичи должны заплатить более 15 миллионов евро. "Локо" такие деньги за новичков не платит давно, и даже после выгодных продаж Алексея Батракова, Дмитрия Воробьева и Артема Карпукаса почти на 40 миллионов евро клуб раскошеливаться не собирается. В приоритете – россияне из числа свободных агентов и игроков с относительно невысоким ценником, плюс собственные воспитанники, которые стали получать намного больше времени на поле.

Футбол в первом тайме тоже был "перестроечным": "Динамо" лучше контролировало мяч, но на полную голкипер "Локо" Антон Митрюшкин в работу не включался. На его счету пара дежурных сейвов, а большего соперник ему и не предложил. До Ивана Сергеева, подменившего в старте получившего повреждение на тренировке Константина Тюкавина, мяч доходил не так часто, как ему наверняка хотелось бы.

Хозяева же больше времени проводили на своей половине с редкими выбросами в контратаку. При этом Галактионов применил расстановку без ярко выраженного центрфорварда: позиция проблемная из-за продажи Дмитрия Воробьева и травмы Николая Комличенко, а игравший в предыдущей встрече с ЦСКА Руслан Мялковский своими действиями тренерский штаб не убедил. Поэтому против "Динамо" на острие поочередно оказывались номинальные вингеры Сергей Пиняев и Александр Руденко. Пара неплохих атак прошла через левый фланг, однако вратарь гостей Курбан Расулов серьезных ошибок не допустил.

Далеко не идеальный (а временами откровенно скучный) футбол в исполнении обеих команд до перерыва. Таковым он был и в тайме втором, но уже со смещением акцентов: теперь "Локомотив" чаще напрягал оборону "Динамо", правда, защита отработала образцово. Особенно стоит отметить пару центральных защитников в лице Максима Осипенко и Дэвида Рикардо, которая сняла весь верх и выносила из штрафной все, что в нее летело.



Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Кроме того, без мяча у бело-голубых было больше возможностей показать прессинг, который является одной из фишек футбола Шварца. Под давлением "Локомотив" действовал не слишком уверенно, и допустил роковую ошибку в районе 70-й минуты. Красно-зеленые потеряли мяч на своей половине, "Динамо" быстро доставило его в штрафную, где защитник Сесар Монтес чуть подсек Ярослава Гладышева. Касание было едва заметным, но достаточным для главного судьи Ивана Абросимова, чтобы поставить пенальти в ворота Митрюшкина. Решение спорное, но VAR-комната его подтвердила: приговор в действие привел Осипенко – 1:0 в пользу "Динамо".

"Локомотив", как всегда, пытался спасти ситуацию на характере, не жалея ни себя, ни оппонентов. В добавленное время Монтес в попытке достать прострел Александра Руденко так жестко влетел в Расулова, что голкиперу бело-голубых пришлось перебинтовать голову и надеть защитный шлем. Жертвы оказались не напрасны: "Динамо" пусть и с большим трудом, но одержало победу, которая стала для них второй подряд в чемпионате.

После игры Сандро Шварц в эфире "Матч ТВ" назвал прошедшую игру очень сложной, но другой в дерби она и быть не могла.





Сандро Шварц главный тренер ФК "Динамо" (Москва) В первую очередь, стоит отметить командный дух, который мы проявили. Все замены, которые были сделаны во втором тайме, сработали. Тюкавин – очень важный игрок для нас, он вернется, как только это будет возможно. Сергеев сегодня провел качественный матч, проявил себя как боец. Этот результат придаст нам уверенности в своих силах, но я хочу сказать спасибо "Локомотиву", который тактически очень интересно сыграл.

"Локомотив" же проиграл вторую встречу подряд в РПЛ и заодно официально выдал худший старт в истории клуба. Восемь матчей с учетом Кубка – ноль побед при трех ничьих и пяти поражениях: абсолютная катастрофа. В 1996-м году виктория пришла к красно-зеленым как раз в восьмой игре сезона, но на сей раз депрессивная серия продлится как минимум до девятой.

При этом ни Михаила Галактионова, ни команду упрекнуть особо и не в чем: "Локо" бьется до конца, доставляет соперникам немало проблем. Однако потери слишком весомы, а пришедшие летом игроки пока не помогают.

Главный тренер "железнодорожников" в эфире "Матч ТВ" вновь заговорил о том, что имеющегося ресурса на данный момент недостаточно для изменения ситуации.





Михаил Галактионов главный тренер ФК "Локомотив" (Москва) Помешало ли отсутствие глубины скамейки переломить игру? Уже устали об этом говорить: группа футболистов ушла из основного состава, из имеющихся стараемся склеивать игру, сыгрываться, придумывать определенные взаимодействия, чтобы выглядеть более цельными. Провели достойный матч по самоотдаче, движению, подходам. Во втором тайме старались прессинговать, нагнетать, в первом же неплохо выбегали в быстрые атаки. Поэтому язык не повернется упрекнуть ребят.

По итогам субботы "Динамо" набрало 10 очков и ворвалось в топ-5, однако уже в воскресенье вновь может выпасть из пятерки, если конкуренты в лице махачкалинского "Динамо" и "Балтики" не растеряют очки с "Рубином" и "Родиной" соответственно. Впереди у команды Шварца две домашние встречи: с "Ахматом" в Кубке 3 сентября и в РПЛ со "Спартаком" 6-го.

"Локомотив" же так и остался на 14-й строчке рядом с зоной прямого вылета из элитного дивизиона. "Акрон" и "Факел" москвичей туда в 6-м туре не скинут, так как уже провели свои матчи: первые дома внезапно сыграли вничью с ЦСКА 2:2, а вторые из-за спорного пенальти в концовке уступили в родных стенах "Зениту" 0:1.

Далее у команды Галактионова кубковый вояж в Самару в гости к "Акрону" 1 сентября, а вот затем в РПЛ – "Балтика" 6-го и "Зенит" 12-го. Причем и эти встречи "железнодорожники" проведут на поле соперников. Огромный риск увязнуть в подвале таблицы еще сильнее, особенно если реальное усиление не подъедет до конца трансферного окна, которое в России закроется 11 сентября.

