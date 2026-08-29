"Динамо" обыграло "Локомотив" в матче РПЛ

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Московское "Динамо" обыграло "Локомотив" в матче шестого тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в Москве на стадионе "Локомотива". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на 73-й минуте с пенальти забил Максим Осипенко.

"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Локомотив", в свою очередь, располагается на 14-й строчке с 3 баллами.

Ранее сообщалось, что матч восьмого тура РПЛ между столичным "Динамо" и "Оренбургом", запланированный на 12 сентября, перенесен с "ВТБ Арены" на "РЖД Арену". Это связано с проведением на домашнем стадионе "бело-голубых" другого мероприятия.