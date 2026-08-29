В ГД предложили сделать 1 сентября оплачиваемым выходным для родителей школьников

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Родителям школьников нужно предоставить оплачиваемый выходной 1 сентября, чтобы они могли присутствовать на линейке и провести День знаний вместе с детьми. Об этом ТАСС заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Он отметил, что сейчас некоторые работодатели идут навстречу родителям и разрешают отсутствовать на работе 1 сентября, однако чаще всего это происходит за счет отгула без сохранения зарплаты.

В отдельных организациях дополнительные выходные для родителей учеников начальной школы предусмотрены коллективными договорами или правилами внутреннего трудового распорядка.

"Некоторые работодатели идут им навстречу, но чаще всего дают отгул "за свой счет". Причем даже родителям первоклассников, для которых 1 сентября – это особый и волнительный праздник, запоминающийся на всю жизнь", – подчеркнул лидер СР.

По словам Миронова, "Справедливая Россия" предлагает закрепить право родителей школьников на дополнительный выходной в Трудовом кодексе.

"И тогда накануне праздника никому больше не придется упрашивать, чтобы руководство пошло им навстречу", – заключил он.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для родителей с детьми 1 сентября. По мнению парламентария, утро первого учебного дня – праздник для каждой семьи. Таким образом город мог бы поддержать родителей добрым жестом.